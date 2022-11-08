Таможенный пост в Актау сменил адрес

Фото предоставлено ДГД по Мангистауской области

Расположение таможенного поста «Актау - Центр таможенного оформления» изменилось с ноября этого года. Оно стало более удобным как для участников внешнеэкономической деятельности, так и для физических лиц, говорят в ДГД.



Новое место дислокации таможенного поста находится по адресу: Актау, 31Б микрорайон, 35 дом, 1 этаж административного здания ДГД по Мангистауской области.



Телефон: 8 (7292) 30-13-10 (добавочный 1152 или 1032).



Михаил Одинцов