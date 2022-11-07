Водителей Мангистау предупредили о тумане

Фото из архива Lada.kz

На севере Мангистау завтра, 8 ноября, ожидается туман и юго-восточной ветер на западе региона с порывами до 18 метров в секунду.



- В связи с туманом просим водителей снижать скорость и увеличивать дистанцию между транспортными средствами. При неблагоприятных погодных условиях пешеходам нужно быть предельно внимательными, так как в туман видимость водителя ухудшается в несколько раз, - предупредили в ведомстве.



В департаменте также посоветовали не выходить в море на маломерных судах, так как возможны накаты и прибойные волны. Кроме того, местным жителям советуют не выезжать за пределы населенных пунктов и ездить на рыбалку.



Михаил Одинцов