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ЛАДА.kz » Общество

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 20:34

Просмотров: 1013

Касым-Жомарт Токаев посетил мечеть Бекет-Ата

Подземную мечеть Бекет-Ата Глава государства посетил в ходе рабочей поездки в Мангистаускую область. Об этом сообщили в центре общественных коммуникаций Мангистауской области.

Фото предоставлено центром общественных коммуникаций Мангистауской области
Касым-Жомарт Токаев сегодня, 7 ноября, посетил подземную мечеть Бекет-Ата. После осмотра историко-культурного объекта Глава государства побеседовал с местными аксакалами.

Касым-Жомарт Токаев посетил мечеть Бекет-Ата


– Я специально нашел время, чтобы посетить это святое место. Я уже приезжал сюда в 2019 году сразу после вступления в должность Президента. Сегодня на встрече с общественностью региона я поднял ряд важных вопросов. Считаю, что развитию Мангистауской области необходимо придать новый импульс. Соответствующие поручения даны Правительству. Самое главное, полагаю, что если мы сохраним мир и спокойствие, то и в регионе все будет благополучно. Все шаги, которые предпринимаются в этом направлении, будут на моем личном контроле, – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Михаил Одинцов



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