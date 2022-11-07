Касым-Жомарт Токаев посетил мечеть Бекет-Ата

Касым-Жомарт Токаев сегодня, 7 ноября, посетил подземную мечеть Бекет-Ата. После осмотра историко-культурного объекта Глава государства побеседовал с местными аксакалами.– Я специально нашел время, чтобы посетить это святое место. Я уже приезжал сюда в 2019 году сразу после вступления в должность Президента. Сегодня на встрече с общественностью региона я поднял ряд важных вопросов. Считаю, что развитию Мангистауской области необходимо придать новый импульс. Соответствующие поручения даны Правительству. Самое главное, полагаю, что если мы сохраним мир и спокойствие, то и в регионе все будет благополучно. Все шаги, которые предпринимаются в этом направлении, будут на моем личном контроле, – сказал Касым-Жомарт Токаев.