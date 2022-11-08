Есть проблема! Количество учащихся в трёхсменных школах в Мангистау выросло в пять раз

Фото из архива Lada.kz
В управлении образования региона рассказали о дефиците ученических мест, по причине которого в области функционируют 18 трёхсменных школ. По данным ведомства, это связано с высокой рождаемостью в регионе и большим потоком внутренней и внешней миграции.
Для сравнения, с 2010 года по настоящее время в регионе сдали в эксплуатацию 24 государственные общеобразовательные школы. И если в 2010 году в трёхсменных школах учились 7590 человек, в настоящее время количество таких учащихся – более 41 тысячи.
Для исправления ситуации, в 2022 году ввели в эксплуатацию государственную школу в Актау, на 1200 ученических мест и пристройки с отдельным корпусом к двум школам на 624 места в Бейнеуском районе. Кроме того, за последние два года открыли 19 частных школ. Также в ноябре заканчивается строительство государственной школы на 600 мест в Мунайлинском районе.
- Помимо этого, для ликвидации трехсменного образования и переуплотнения школ в регионе в рамках проекта «Комфортная школа» планируют строительство более 20 школ до 2025 года, - добавили в управлении образования.
В целом, на сегодняшний день в области функционируют 184 общеобразовательные школы, 144 из которых - дневные государственные школы. Количество учащихся в них составляет 175 509 человек, 167 137 учащихся из которых получают образование в государственных учреждениях.
В управлении образования также рассказали, связывают ли они низкую успеваемость учащихся из нашего региона с нехваткой школ.
- Качество образования школьников в последнее время определяется по результатам международного исследования PISA среди 15-летних учащихся. И в данное время, качество образования школьников области определяют по результатам PISA-2018, где наши ученики заняли одно из последних мест. Однако за четыре года учащиеся региона показали высокие результаты на предметных олимпиадах (три последние года подряд олимпийская команда области признана «Лучшей командой» в Республике). За последние три года количество государственных образовательных грантов выпускников школ увеличилось с 1600 до 2020, - сообщили в ведомстве.
Кроме того, по данным управления, в целях улучшения качества знаний учащихся создали ассоциации лучших педагогов и учителей-предметников, опыт которых распространяется среди школ области. Реализуется проект «Математическая прогрессия» по методической поддержке учителей математики. Аналогичный проект реализуется и среди учителей физики, информатики, химии, английского языка и начальных классов.
- Также реализуется проект по сокращению разрыва качества образования сельских и городских школ в области», который предусматривает трансформацию 30 школ на новое направление, - подытожили в управлении образования.
Напомним, Президент Казахстана заявил, что акимату Мангистауской области в течение трех лет следует полностью решить проблему трехсменного обучения.
В начале этого года сообщалось, что в трехсменных школах региона вынужден учиться каждый пятый ребенок. По численности жителей Мангистауская область в 2021 году обогнала три региона, а по численности детей и подростков до 15 лет — сразу шесть областей страны. Причём, население области — очень «молодое»: дети до 15 лет составляют почти 38% от всех жителей, и это один из самых высоких показателей по стране. Более того, по численности родившихся Мангистауская область обошла сразу семь регионов, заняв в стране 10-е место из 17.
В середине года стало известно, что индекс Биллетера, демонстрирующий возрастной состав жителей страны, показывает в РК растущие положительные значения (то есть растущую долю детей в составе населения) одиннадцатый год подряд. При этом Мангистауская область оказалась в лидерах по молодому возрастному составу среди населения.
Михаил Одинцов
Для сравнения, с 2010 года по настоящее время в регионе сдали в эксплуатацию 24 государственные общеобразовательные школы. И если в 2010 году в трёхсменных школах учились 7590 человек, в настоящее время количество таких учащихся – более 41 тысячи.
Для исправления ситуации, в 2022 году ввели в эксплуатацию государственную школу в Актау, на 1200 ученических мест и пристройки с отдельным корпусом к двум школам на 624 места в Бейнеуском районе. Кроме того, за последние два года открыли 19 частных школ. Также в ноябре заканчивается строительство государственной школы на 600 мест в Мунайлинском районе.
- Помимо этого, для ликвидации трехсменного образования и переуплотнения школ в регионе в рамках проекта «Комфортная школа» планируют строительство более 20 школ до 2025 года, - добавили в управлении образования.
В целом, на сегодняшний день в области функционируют 184 общеобразовательные школы, 144 из которых - дневные государственные школы. Количество учащихся в них составляет 175 509 человек, 167 137 учащихся из которых получают образование в государственных учреждениях.
В управлении образования также рассказали, связывают ли они низкую успеваемость учащихся из нашего региона с нехваткой школ.
- Качество образования школьников в последнее время определяется по результатам международного исследования PISA среди 15-летних учащихся. И в данное время, качество образования школьников области определяют по результатам PISA-2018, где наши ученики заняли одно из последних мест. Однако за четыре года учащиеся региона показали высокие результаты на предметных олимпиадах (три последние года подряд олимпийская команда области признана «Лучшей командой» в Республике). За последние три года количество государственных образовательных грантов выпускников школ увеличилось с 1600 до 2020, - сообщили в ведомстве.
Кроме того, по данным управления, в целях улучшения качества знаний учащихся создали ассоциации лучших педагогов и учителей-предметников, опыт которых распространяется среди школ области. Реализуется проект «Математическая прогрессия» по методической поддержке учителей математики. Аналогичный проект реализуется и среди учителей физики, информатики, химии, английского языка и начальных классов.
- Также реализуется проект по сокращению разрыва качества образования сельских и городских школ в области», который предусматривает трансформацию 30 школ на новое направление, - подытожили в управлении образования.
Напомним, Президент Казахстана заявил, что акимату Мангистауской области в течение трех лет следует полностью решить проблему трехсменного обучения.
В начале этого года сообщалось, что в трехсменных школах региона вынужден учиться каждый пятый ребенок. По численности жителей Мангистауская область в 2021 году обогнала три региона, а по численности детей и подростков до 15 лет — сразу шесть областей страны. Причём, население области — очень «молодое»: дети до 15 лет составляют почти 38% от всех жителей, и это один из самых высоких показателей по стране. Более того, по численности родившихся Мангистауская область обошла сразу семь регионов, заняв в стране 10-е место из 17.
В середине года стало известно, что индекс Биллетера, демонстрирующий возрастной состав жителей страны, показывает в РК растущие положительные значения (то есть растущую долю детей в составе населения) одиннадцатый год подряд. При этом Мангистауская область оказалась в лидерах по молодому возрастному составу среди населения.
Михаил Одинцов