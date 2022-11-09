Жители Мангистау могут бесплатно пройти теоретический тест на получение водительских прав в Актау

Как сообщили в пресс-службе правительства для граждан, теперь жители региона смогут пройти теоретический тест на получение водительских прав в центре города.Тестовый центр открылся в 10 доме, 10 микрорайона. Для удобства горожан в центре установлены восемь компьютеров.- Здесь горожане смогут прийти на сдачу экзамена на все категории водительских прав. Для этого достаточно иметь при себе удостоверение личности и медицинскую справку 073. Мы работаем ежедневно 09:00 до 17:00, с понедельника по пятницу, - сказала Айнур Бактыгалиева, специалист по приёму документов.В ЦОНе отметили, с момента открытия центра около 20 человек уже прошли теоретический тест и только шесть смогли сдать экзамен.