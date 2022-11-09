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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 15:53

Просмотров: 1111

ТОО «МАЭК-Казатомпром»: Слив отходов в озеро Караколь является технологическим процессом

В социальной сети появилось видео, на кадрах которого работники энергокомбината пожаловались на слив отходов в озеро Караколь. На ТОО «МАЭК-Казатомпром» заявили, что озеро Караколь продолжает участвовать в технологическом процессе энергокомбината.

Кадр видео
На кадрах видео работники предприятия показали канализационную насосную станцию.



- Канализационная насосная станция (КНС) — это место, где скапливается водосбросная вода со всего МАЭКа. Вот уже несколько лет происходят аварии, то насос не работает, то двигатель не работает. Отходы всего МАЭКа мы перекачиваем с помпы. Нет другого способа. Эта проблема существует уже много лет. Неоднократно просили отремонтировать КНС. Не только КНС, все установки выходят из строя, вот-вот рухнут. Мы, рабочие, страдаем, руководство не хочет слышать, поменяли уже трех генеральных директоров. Ничего не хотят делать, мы страдаем, они даже слушать не хотят. МАЭК, похоже, через год-два развалится. Водосбросный канал канализации (канал 9) впадает прямо в заповедник в озеро Караколь. Отходы МАЭКа разливается по озеру, после впадает в море. Президент Токаев сказал, что нужно правильно следить за экологией, поддерживать профсоюз, но на МАЭКе нет ни одного, ни другого. В следующем году воды опять не будет, будем перевозить водовозками как летом, - говорит мужчина за кадром.

В пресс-службе ТОО «МАЭК-Казатомпром» заявили, что озеро Караколь – это важная часть технологического процесса.

- В понедельник, 7 ноября, на канализационной насосной станции ЗПДиПТВС ТОО «МАЭК-Казатомпром» из-за высокого уровня осадков возникла необходимость откачки дождевых вод из приямка помпами. Согласно технологическому процессу чистая морская вода после охлаждения основного и вспомогательного оборудования предприятия сбрасывается в бассейн-охладитель «Караколь». Откаченная дождевая вода также была сброшена в озеро, - рассказали в пресс-службе предприятия.

По данным энергокомбината, водный объект «Караколь» был создан в 1968 году при строительстве тепловых станций ТЭЦ-2 и ТЭС. Его основная задача - снижение тепловой нагрузки на прибрежную зону моря при отведении охлаждающих вод тепловых станций в результате сброса нормативно чистых вод после охлаждения основного и вспомогательного оборудования. Забираемая морская вода, пройдя цикл охлаждения, возвращается в море через пруд охладитель шор Караколь. При этом, сбрасываемая в охладитель вода соответствует нормам. В результате многолетнего водоотведения больших объемов морской воды (порядка 1 миллиарда куб.метров в год) пруд охладитель превратился в мелководное озеро, которое перелетные птицы облюбовали для зимовки, а отдельные виды для постоянного ареала обитания. В 1986 году Шор Караколь приобрел статус Государственного заказника.

- Стоит отметить, что озеро Караколь продолжает участвовать в технологическом процессе ТОО «МАЭК-Казатомпром». Если же предприятие не будет сбрасывать нормативно чистую морскую воду после охлаждения энергетического оборудования в озеро Караколь, то оно перестанет существовать,- заявили в пресс-службе предприятия.



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Комментарии ( 2 )

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  • alixah
 BOBBI (Посетители) Сегодня, 19:09
Тема на самом деле серьезная, не нужно путать воду с олаждния и канализацию. Очистные сооружения они были и обслуживали всю площадку МАЭК, в какое то врмя они перестали удолетворять современным трбованиям. Руководство приняло решение отказаться от модернизации своих очистных. Поэтому всю канализацию через КНС которая в кадре начали качать на город. Трубы и насосы действительно работали на пределе,что и получили в итоге, голимое дерьмо сливается по переливу вв шору.
 
-1
  • alixah
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • kotkaz
 Ohotnik (Посетители) Сегодня, 16:24
Мы, рабочие, страдаем,

Гнать надо таких страдальцев. Если элементарных вещей не знают, в технологии не разбираются. Изначально Караколь создавали для сброса воды. В Этой связи вспоминается книга А.Хейли "Аэропорт". Построили при аэропорте поселок для обслуживающего персонала, а потом его жители вышли на демонстрацию, что взлетающие самолеты им жить мешают. Давайте закроем МАЭК и будем топить свое жилье кизяком, освещать лучиноу, а воду будем из колодцев ведрами черпать.
Понимаю, что на любом производстве бывают нештатные ситуации, но три директора не смогли их решить - это что-то немыслимое.
Может этим страдальцам просто лень на работе работать?
 
 

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