ТОО «МАЭК-Казатомпром»: Слив отходов в озеро Караколь является технологическим процессом





На кадрах видео работники предприятия показали канализационную насосную станцию.- Канализационная насосная станция (КНС) — это место, где скапливается водосбросная вода со всего МАЭКа. Вот уже несколько лет происходят аварии, то насос не работает, то двигатель не работает. Отходы всего МАЭКа мы перекачиваем с помпы. Нет другого способа. Эта проблема существует уже много лет. Неоднократно просили отремонтировать КНС. Не только КНС, все установки выходят из строя, вот-вот рухнут. Мы, рабочие, страдаем, руководство не хочет слышать, поменяли уже трех генеральных директоров. Ничего не хотят делать, мы страдаем, они даже слушать не хотят. МАЭК, похоже, через год-два развалится. Водосбросный канал канализации (канал 9) впадает прямо в заповедник в озеро Караколь. Отходы МАЭКа разливается по озеру, после впадает в море. Президент Токаев сказал, что нужно правильно следить за экологией, поддерживать профсоюз, но на МАЭКе нет ни одного, ни другого. В следующем году воды опять не будет, будем перевозить водовозками как летом, - говорит мужчина за кадром.- В понедельник, 7 ноября, на канализационной насосной станции ЗПДиПТВС ТОО «МАЭК-Казатомпром» из-за высокого уровня осадков возникла необходимость откачки дождевых вод из приямка помпами. Согласно технологическому процессу чистая морская вода после охлаждения основного и вспомогательного оборудования предприятия сбрасывается в бассейн-охладитель «Караколь». Откаченная дождевая вода также была сброшена в озеро, - рассказали в пресс-службе предприятия.По данным энергокомбината, водный объект «Караколь» был создан в 1968 году при строительстве тепловых станций ТЭЦ-2 и ТЭС. Его основная задача - снижение тепловой нагрузки на прибрежную зону моря при отведении охлаждающих вод тепловых станций в результате сброса нормативно чистых вод после охлаждения основного и вспомогательного оборудования. Забираемая морская вода, пройдя цикл охлаждения, возвращается в море через пруд охладитель шор Караколь. При этом, сбрасываемая в охладитель вода соответствует нормам. В результате многолетнего водоотведения больших объемов морской воды (порядка 1 миллиарда куб.метров в год) пруд охладитель превратился в мелководное озеро, которое перелетные птицы облюбовали для зимовки, а отдельные виды для постоянного ареала обитания. В 1986 году Шор Караколь приобрел статус Государственного заказника.- Стоит отметить, что озеро Караколь продолжает участвовать в технологическом процессе ТОО «МАЭК-Казатомпром». Если же предприятие не будет сбрасывать нормативно чистую морскую воду после охлаждения энергетического оборудования в озеро Караколь, то оно перестанет существовать,- заявили в пресс-службе предприятия.