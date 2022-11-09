Житель коттеджного района Актау перекрыл дорогу бетонными блоками

Фото жителей
По словам горожан, житель коттеджного городка Актау год назад перекрыл дорогу.
- Скорая помощь, такси, доставка не могут доехать до адреса. Хозяин одного коттеджа самовольно перекрыл проезжую часть бетонными блоками, - рассказала жительница коттеджного городка Кунекей.
В городской администрации сообщили, что бетонные блоки убрали и посоветовали горожанам написать коллективное заявление в акимат Актау.
Жительница коттеджного района Кунекей отметила, что блоки убрали не полностью, а освободили только малую часть дороги.
- Машина Скорой помощи точно не сможет проехать там. Мы не собираемся останавливаться, а будем добиваться, чтобы сосед полностью открыл дорогу для проезда. Мы уже пишем письмо на имя акима, - отметила женщина.
- Скорая помощь, такси, доставка не могут доехать до адреса. Хозяин одного коттеджа самовольно перекрыл проезжую часть бетонными блоками, - рассказала жительница коттеджного городка Кунекей.
В городской администрации сообщили, что бетонные блоки убрали и посоветовали горожанам написать коллективное заявление в акимат Актау.
Жительница коттеджного района Кунекей отметила, что блоки убрали не полностью, а освободили только малую часть дороги.
- Машина Скорой помощи точно не сможет проехать там. Мы не собираемся останавливаться, а будем добиваться, чтобы сосед полностью открыл дорогу для проезда. Мы уже пишем письмо на имя акима, - отметила женщина.
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