Житель коттеджного района Актау перекрыл дорогу бетонными блоками

По словам горожан, житель коттеджного городка Актау год назад перекрыл дорогу.- Скорая помощь, такси, доставка не могут доехать до адреса. Хозяин одного коттеджа самовольно перекрыл проезжую часть бетонными блоками, - рассказала жительница коттеджного городка Кунекей.В городской администрации сообщили, что бетонные блоки убрали и посоветовали горожанам написать коллективное заявление в акимат Актау.Жительница коттеджного района Кунекей отметила, что блоки убрали не полностью, а освободили только малую часть дороги.- Машина Скорой помощи точно не сможет проехать там. Мы не собираемся останавливаться, а будем добиваться, чтобы сосед полностью открыл дорогу для проезда. Мы уже пишем письмо на имя акима, - отметила женщина.