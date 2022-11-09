Работники ТОО «МАЭК-Казатомпром» записали видеообращение к президенту

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Рабочий коллектив ТОО «МАЭК-Казатомпром» записал видеообращение к президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву.
В своём обращении специалисты энергокомбината просят главу государства восстановить справедливое отношение к работникам, оказать содействие в улучшении социального положения работников и поддержать деятельность профсоюза «Ынтымак».
В своём обращении специалисты энергокомбината просят главу государства восстановить справедливое отношение к работникам, оказать содействие в улучшении социального положения работников и поддержать деятельность профсоюза «Ынтымак».
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