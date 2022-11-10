Родители учеников: Наши дети лишены возможности заниматься на футбольном поле школы №9 в 7 микрорайоне Актау

По информации родителей, территория футбольного поля огорожена многометровым забором, туда не попадешь, и дети лишены возможности заниматься на нем физической культурой.- Уроки физкультуры проходят в тесном спортивном зале школы, территорию футбольного поля закрыли. На самом поле уже как год идет ремонт, на территории поля установили небольшой домик, для каких целей - непонятно. Если раньше было видно, что там рабочие проводили какую-то работу, то сейчас на нем просто творится бардак. В школе на собрании сказали, что территорию футбольного поля сдали в аренду. На каком основании администрация школы лишила наших детей возможности заниматься спортом на этом поле?, - пожаловались родители.Родители обеспокоены ситуацией, по их словам, раньше дети хотя бы там играли в футбол во время урока физкультура и сдавали различные спортивные кроссы.- Сейчас и так все дети больные, потому что не занимаются спортом, так их еще и в школе лишают этой возможности, - говорят родители школьников.В администрации школы заявили, что на территории школы академия «NS club» проводит ремонт футбольного поля с целью проведения потом на нем детских спортивных тренировок и турниров.- Уроки физкультуры сейчас в школе проводятся в спортивном зале по утверждённому расписанию уроков. Территория футбольного поля была сдана в аренду футбольной академии «NS club» городским отделом образования. После ремонта учащиеся школы будут иметь полный доступ к полю, на нем будут проводиться уроки и все спортивные мероприятия, - сказала директор школы Люция Нуржанова.