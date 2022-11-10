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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 17:43

Просмотров: 688

Родители учеников: Наши дети лишены возможности заниматься на футбольном поле школы №9 в 7 микрорайоне Актау

В редакцию обратились родители учащихся школы №9 в 7 микрорайоне. По их словам, с прошлого учебного года футбольное поле под замком, так как его сдали в аренду, и уже на протяжении года на территории поля идет ремонт. В администрации школы прокомментировали жалобу родителей.

Фото родителей учашихся школы №9
По информации родителей, территория футбольного поля огорожена многометровым забором, туда не попадешь, и дети лишены возможности заниматься на нем физической культурой.

Родители учеников: Наши дети лишены возможности заниматься на футбольном поле школы №9 в 7 микрорайоне Актау


Родители учеников: Наши дети лишены возможности заниматься на футбольном поле школы №9 в 7 микрорайоне Актау


- Уроки физкультуры проходят в тесном спортивном зале школы, территорию футбольного поля закрыли. На самом поле уже как год идет ремонт, на территории поля установили небольшой домик, для каких целей - непонятно. Если раньше было видно, что там рабочие проводили какую-то работу, то сейчас на нем просто творится бардак. В школе на собрании сказали, что территорию футбольного поля сдали в аренду. На каком основании администрация школы лишила наших детей возможности заниматься спортом на этом поле?, - пожаловались родители.

Родители обеспокоены ситуацией, по их словам, раньше дети хотя бы там играли в футбол во время урока физкультура и сдавали различные спортивные кроссы.

- Сейчас и так все дети больные, потому что не занимаются спортом, так их еще и в школе лишают этой возможности, - говорят родители школьников.

Родители учеников: Наши дети лишены возможности заниматься на футбольном поле школы №9 в 7 микрорайоне Актау


Родители учеников: Наши дети лишены возможности заниматься на футбольном поле школы №9 в 7 микрорайоне Актау


В администрации школы заявили, что на территории школы академия «NS club» проводит ремонт футбольного поля с целью проведения потом на нем детских спортивных тренировок и турниров.

- Уроки физкультуры сейчас в школе проводятся в спортивном зале по утверждённому расписанию уроков. Территория футбольного поля была сдана в аренду футбольной академии «NS club» городским отделом образования. После ремонта учащиеся школы будут иметь полный доступ к полю, на нем будут проводиться уроки и все спортивные мероприятия, - сказала директор школы Люция Нуржанова.



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Комментарии ( 1 )

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alixah (Посетители) Сегодня, 19:58
Куда смотрит директор? То отопление не работает, теперь вот поле.
 
 

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