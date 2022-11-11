Мангистауский филиал АО «КазТрансГаз Аймак» оштрафовали на шесть миллионов тенге

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В антимонопольном ведомстве региона отметили, что рынок по услуге сварочно-монтажных работ при подключении потребителей к природному газу находится в конкурентной среде.



- Однако, в нарушение норм антимонопольного законодательства «КазТрансГаз Аймак» весь объем работы передавал исключительно одному субъекту, тем самым ограничивал конкуренцию и ущемлял права других субъектов предпринимательства. Монополистическая деятельность ограничивается законом. Штраф наложен в размере пяти процентов от дохода (выручки), полученного в результате осуществления монополистической деятельности (часть 3-1) статьи 159 КоАП РК, - сообщили в пресс-службе ведомства.



Мероприятие по пресечению незаконной деятельности было проведено департаментом агентства по защите и развитию конкуренции РК по Мангистауской области совместно с органами прокуратуры.



- Постановлением специализированного суда по административным правонарушениям Актау филиалу «КазТрансГаз Аймак» наложен штраф свыше шести миллионов тенге. Постановление не вступило в законную силу, - отметили в пресс-службе департамента.