Жители 4 микрорайона Актау борются против застройки возле их дома

фото газеты "Время"
В Актау жители 4 микрорайона выразили возмущение по поводу уплотнительной застройки близ их дома, сообщает газета «Время».
Как выяснилось, земельный участок у 55 дома давно продали, и нынешний владелец планирует построить здесь четырехэтажное офисное здание с цокольным и подвальным помещениями.
При этом никаких общественных слушаний, как того требует законодательство, владелец участка не проводил и мнения жильцов близстоящего 105-квартирного дома не спрашивал.
- Мы уже с мая нынешнего года пишем и обиваем пороги всех инстанций. Написали письма в городской акимат, но ответа до сих пор не получили. Затем обратились в прокуратуру, но оттуда пришел ответ, что этот вопрос находится не в их компетенции. А недавно выяснился настоящий подлог. Владелица этого земельного участка якобы провела голосование за застройку на каком-то интернет-ресурсе, и в результате жильцы нашего дома якобы поддержали ее. Причем подписи ставились при помощи ЭЦП. Каким образом проходило голосование, никто не в курсе. Да даже если бы оно и было где-то, то у нас в доме очень много пожилых людей, которые с гаджетами не дружат от слова «совсем», и не имеют этой ЭЦП. Сейчас мы собираем «живые» подписи против строительства, - возмущены жильцы.
Отмечается, что бизнес-центр планируют построить в период действующего моратория на точечную застройку внутри микрорайонов старой части Актау, который был объявлен еще в 2014 году. Тогда на одном из градостроительных советов было решено запретить строительство высотных объектов, например, бизнес-центров. Причем не только в прибрежной зоне, но и внутри микрорайонов старой части города.
Под будущую застройку решено спилить более 30 деревьев, большая часть из которых посажена руками жильцов этого дома. Жильцы опасаются, что строительство нового бизнес-центра скажется на инженерных сетях. Они опасаются проблем с подачей воды и электроэнергии.
У жильцов уже наблюдаются проблемы летом с водой и электричеством, а зимой - с отоплением. Люди также лишатся парковки и территории под детскую площадку.
В городском акимате пообещали решить вопрос с застройщиком, и на время приостановили работы. Однако жильцов такой ответ не успокаивает, они требуют полного запрета на застройку этого участка.
Также свое возмущение выразили жители 3 микрорайона, где планируется построить жилой дом. Изначально на участке площадью около 12 соток располагалось двухэтажное здание. В этом году его снесли и начали строить пятиэтажный многоквартирный дом.
- Застройщик ТОО «МЕЙР и СК» нарушает все возможные нормативы. Строительство было начато без утвержденного эскизного проекта и всей остальной разрешительной документации. Не были проведены общественные слушания, где владельцы и жильцы соседних зданий могли бы ознакомиться с планами застройщика и высказать свое мнение. Помимо этого, здесь наблюдается нарушение всех СНиПов: фундамент здания прилегает впритык к канализационной линии, находящейся в аварийном состоянии. Это угрожает будущему дому просадкой грунта во время аварий на сетях. Кроме этого, не соблюдено расстояние до соседних зданий. Уже сегодня мы не можем подъехать к своим домам, так как существующая общая проезжая часть перекрыта строительным забором, - рассказывает владелец соседнего участка Бактияр Альжанов.
Невооруженным глазом видно, что у дома не будет парковки, детской площадки, места для контейнеров с мусором, пешеходной дорожки, скамеек и клумб. Расположить их после завершения строительства попросту будет негде.
К тому же, возведение этого дома уже обернулось рядом проблем для соседей. Так, из-за действий застройщика произошло замыкание на высоковольтной кабельной линии, в результате чего чуть не сгорели рядом расположенные детский сад и медицинская клиника. Этот кабель до сих пор не могут восстановить, поэтому владельцам других зданий пришлось прокладывать новые линии. Помимо этого, впритык к строительному забору прилегает детская площадка, где гуляют дети из детского сада.
Владельцы соседних зданий с февраля пишут жалобы во все инстанции. На одно из обращений пришел ответ из областного управления государственного архитектурно-строительного контроля:
- В отношении застройщика была проведена внеплановая проверка, в ходе которой выяснилось, что строительство начато без авторского и технического надзора проектно-сметной и прочей разрешительной документации. По итогам проверки были составлены административные протоколы по ч. 1 статьи 463, ч. 1 статьи 316 и ч. 1 статьи 321 КоАП РК. Помимо этого, застройщику выдано предписание об устранении всех правонарушений, - говорится в ответе ГАСК газете «Время».
Застройщик оплатил штрафы, но стройку не прекратил, и уже вовсю продает квартиры.
- Завтра владельцы 35 квартир потребуют парковку, детскую площадку и нормальный подъезд к себе в дом, и будут правы. Тогда они спросят с акимата и других государственных структур, куда они смотрели, когда строилось здание. Пока винтики неповоротливой государственной машины заработают и начнут предпринимать меры, в дом уже заселятся жильцы, - жалуются люди.
Тем временем в городском акимате лишь готовятся дать ответы по строящимся объектам в 3 и 4 микрорайонах, ссылаясь на то, что перед властями поставлено слишком много вопросов.
Как выяснилось, земельный участок у 55 дома давно продали, и нынешний владелец планирует построить здесь четырехэтажное офисное здание с цокольным и подвальным помещениями.
При этом никаких общественных слушаний, как того требует законодательство, владелец участка не проводил и мнения жильцов близстоящего 105-квартирного дома не спрашивал.
- Мы уже с мая нынешнего года пишем и обиваем пороги всех инстанций. Написали письма в городской акимат, но ответа до сих пор не получили. Затем обратились в прокуратуру, но оттуда пришел ответ, что этот вопрос находится не в их компетенции. А недавно выяснился настоящий подлог. Владелица этого земельного участка якобы провела голосование за застройку на каком-то интернет-ресурсе, и в результате жильцы нашего дома якобы поддержали ее. Причем подписи ставились при помощи ЭЦП. Каким образом проходило голосование, никто не в курсе. Да даже если бы оно и было где-то, то у нас в доме очень много пожилых людей, которые с гаджетами не дружат от слова «совсем», и не имеют этой ЭЦП. Сейчас мы собираем «живые» подписи против строительства, - возмущены жильцы.
Отмечается, что бизнес-центр планируют построить в период действующего моратория на точечную застройку внутри микрорайонов старой части Актау, который был объявлен еще в 2014 году. Тогда на одном из градостроительных советов было решено запретить строительство высотных объектов, например, бизнес-центров. Причем не только в прибрежной зоне, но и внутри микрорайонов старой части города.
Под будущую застройку решено спилить более 30 деревьев, большая часть из которых посажена руками жильцов этого дома. Жильцы опасаются, что строительство нового бизнес-центра скажется на инженерных сетях. Они опасаются проблем с подачей воды и электроэнергии.
У жильцов уже наблюдаются проблемы летом с водой и электричеством, а зимой - с отоплением. Люди также лишатся парковки и территории под детскую площадку.
В городском акимате пообещали решить вопрос с застройщиком, и на время приостановили работы. Однако жильцов такой ответ не успокаивает, они требуют полного запрета на застройку этого участка.
Также свое возмущение выразили жители 3 микрорайона, где планируется построить жилой дом. Изначально на участке площадью около 12 соток располагалось двухэтажное здание. В этом году его снесли и начали строить пятиэтажный многоквартирный дом.
- Застройщик ТОО «МЕЙР и СК» нарушает все возможные нормативы. Строительство было начато без утвержденного эскизного проекта и всей остальной разрешительной документации. Не были проведены общественные слушания, где владельцы и жильцы соседних зданий могли бы ознакомиться с планами застройщика и высказать свое мнение. Помимо этого, здесь наблюдается нарушение всех СНиПов: фундамент здания прилегает впритык к канализационной линии, находящейся в аварийном состоянии. Это угрожает будущему дому просадкой грунта во время аварий на сетях. Кроме этого, не соблюдено расстояние до соседних зданий. Уже сегодня мы не можем подъехать к своим домам, так как существующая общая проезжая часть перекрыта строительным забором, - рассказывает владелец соседнего участка Бактияр Альжанов.
Невооруженным глазом видно, что у дома не будет парковки, детской площадки, места для контейнеров с мусором, пешеходной дорожки, скамеек и клумб. Расположить их после завершения строительства попросту будет негде.
К тому же, возведение этого дома уже обернулось рядом проблем для соседей. Так, из-за действий застройщика произошло замыкание на высоковольтной кабельной линии, в результате чего чуть не сгорели рядом расположенные детский сад и медицинская клиника. Этот кабель до сих пор не могут восстановить, поэтому владельцам других зданий пришлось прокладывать новые линии. Помимо этого, впритык к строительному забору прилегает детская площадка, где гуляют дети из детского сада.
Владельцы соседних зданий с февраля пишут жалобы во все инстанции. На одно из обращений пришел ответ из областного управления государственного архитектурно-строительного контроля:
- В отношении застройщика была проведена внеплановая проверка, в ходе которой выяснилось, что строительство начато без авторского и технического надзора проектно-сметной и прочей разрешительной документации. По итогам проверки были составлены административные протоколы по ч. 1 статьи 463, ч. 1 статьи 316 и ч. 1 статьи 321 КоАП РК. Помимо этого, застройщику выдано предписание об устранении всех правонарушений, - говорится в ответе ГАСК газете «Время».
Застройщик оплатил штрафы, но стройку не прекратил, и уже вовсю продает квартиры.
- Завтра владельцы 35 квартир потребуют парковку, детскую площадку и нормальный подъезд к себе в дом, и будут правы. Тогда они спросят с акимата и других государственных структур, куда они смотрели, когда строилось здание. Пока винтики неповоротливой государственной машины заработают и начнут предпринимать меры, в дом уже заселятся жильцы, - жалуются люди.
Тем временем в городском акимате лишь готовятся дать ответы по строящимся объектам в 3 и 4 микрорайонах, ссылаясь на то, что перед властями поставлено слишком много вопросов.