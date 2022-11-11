В Актау воруют сетчатые контейнеры для сбора отходов из пластика

Фото из архива Lada.kz

Представителям правоохранительных органов предстоит разобраться, кто и для чего крадет сетчатые контейнеры для сбора отходов из пластика.



- Мы, работники TOO «ITprof сервис», занимаемся сбором вторичного сырья по городу. В микрорайонах нами установлены сетчатые контейнеры для пластика в количестве около 350 штук. С начала этой недели у нас украли 20 контейнеров. Такая ситуация была года 3-4 назад, обращались в полицию, но безрезультатно. Будем обращаться еще раз, так как мы все контейнера устанавливаем за свой счёт, от государства не имеем никакого субсидирования, - рассказали представители компании TOO «ITprof сервис».



Специалисты компании намерены самостоятельно найти записи с камер видеонаблюдения, чтобы предоставить полиции доказательства для дальнейшего разбирательства.