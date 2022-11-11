«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Пятница, 11 Ноября
+8...+7
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 462.01 KZT
  • €1 = 474.44 KZT
  • 1 RUB = 7.67 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Жанна Сагидуллакызы

Опубликовано: Сегодня, 17:31

Просмотров: 444

В Актау воруют сетчатые контейнеры для сбора отходов из пластика

Представители компании TOO «ITprof сервис», которая занимается сбором и вывозом пластиковой тары, сообщили об участившихся случаях краж сетчатых контейнеров. Они рассказали, что за семь дней зафиксировано 30 краж. В компании намерены обратиться в полицию.

Фото из архива Lada.kz
Представителям правоохранительных органов предстоит разобраться, кто и для чего крадет сетчатые контейнеры для сбора отходов из пластика.

- Мы, работники TOO «ITprof сервис», занимаемся сбором вторичного сырья по городу. В микрорайонах нами установлены сетчатые контейнеры для пластика в количестве около 350 штук. С начала этой недели у нас украли 20 контейнеров. Такая ситуация была года 3-4 назад, обращались в полицию, но безрезультатно. Будем обращаться еще раз, так как мы все контейнера устанавливаем за свой счёт, от государства не имеем никакого субсидирования, - рассказали представители компании TOO «ITprof сервис».

Специалисты компании намерены самостоятельно найти записи с камер видеонаблюдения, чтобы предоставить полиции доказательства для дальнейшего разбирательства.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 2 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
синдбад (Посетители) Сегодня, 19:21
Акиматовские, наверно воруют- им не привыкать.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
14679677 (Посетители) Сегодня, 18:39
Обращайтесь в полицию. Разрешаю.
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика