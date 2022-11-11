Дефицита нет: ведутся переговоры по недопущению роста цен на яйца в Актау

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В Актау десяток яиц можно купить за 546 тенге. За такую цену продукт продают в гипермаркете «Анвар» в 12 микрорайоне.
Чуть дороже - за 550 тенге - продают яйца в гипермаркете «Дина», расположенном в 4 микрорайоне.
В супермаркете «AltynFood» десяток яиц продается за 611 тенге.
За 630 тенге яйца реализуют на «Желтом рынке».
В управлении предпринимательства и торговли акимата Мангистауской области ответили на вопрос, ожидается ли в Актау подорожание яиц.
- Дефицита яиц в Мангистауской области не наблюдается. В данный момент с производителями куриных яиц ведутся переговоры по недопущению роста стоимости яичной продукции, - сообщили в ведомстве.
Чуть дороже - за 550 тенге - продают яйца в гипермаркете «Дина», расположенном в 4 микрорайоне.
В супермаркете «AltynFood» десяток яиц продается за 611 тенге.
За 630 тенге яйца реализуют на «Желтом рынке».
В управлении предпринимательства и торговли акимата Мангистауской области ответили на вопрос, ожидается ли в Актау подорожание яиц.
- Дефицита яиц в Мангистауской области не наблюдается. В данный момент с производителями куриных яиц ведутся переговоры по недопущению роста стоимости яичной продукции, - сообщили в ведомстве.
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