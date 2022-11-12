Ушёл из жизни почётный гражданин Актау Марат Шушаков

О кончине Марата Шушакова стало известно сегодня, 12 ноября.По словам его родных, он скончался из-за продолжительной болезни.В этом году 26 февраля Марат Туркпенбаевич отметил свой 74-й день рождения.Марат Шушаков известен всем как директор музея трудовой славы Прикаспийского горно-металлургического комбината (ПГМК).Он начинал свою деятельность в системе профтехобразования. Был заместителем начальника областного управления профтехобразования. Работал директором ГПТУ-194.Позже занимал должность вице-президента АО «Каскор» по социальным вопросам и затем стал начальником отдела АО «Каскор» по социальным вопросам.Работал депутатом городского маслихата.Последняя должность, на которой он трудился до 2020 года, директор музея трудовой славы Прикаспийского горно-металлургического комбината (ПГМК).Ему было присвоено звание «Почётный гражданин Актау». Он также удостоен премии «Алтын Адам».Редакция Lada.kz выражает искренние соболезнования родным и близким Марата Туркпенбаевича.