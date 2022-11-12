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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 16:38

Просмотров: 737

Ушёл из жизни почётный гражданин Актау Марат Шушаков

На 75-м году жизни умер Шушаков Марат Туркпенбаевич.

Шушаков Марат Туркпенбаевич
О кончине Марата Шушакова стало известно сегодня, 12 ноября.
По словам его родных, он скончался из-за продолжительной болезни.

В этом году 26 февраля Марат Туркпенбаевич отметил свой 74-й день рождения.

Марат Шушаков известен всем как директор музея трудовой славы Прикаспийского горно-металлургического комбината (ПГМК).

Ушёл из жизни почётный гражданин Актау Марат Шушаков


Он начинал свою деятельность в системе профтехобразования. Был заместителем начальника областного управления профтехобразования. Работал директором ГПТУ-194.

Позже занимал должность вице-президента АО «Каскор» по социальным вопросам и затем стал начальником отдела АО «Каскор» по социальным вопросам.

Работал депутатом городского маслихата.

Последняя должность, на которой он трудился до 2020 года, директор музея трудовой славы Прикаспийского горно-металлургического комбината (ПГМК).

Ему было присвоено звание «Почётный гражданин Актау». Он также удостоен премии «Алтын Адам».

Прощание с Шушаковым Маратом Туркпенбаевичем пройдёт в понедельник, 14 ноября, в 10:00 у дома №32 в 28 микрорайоне.

Редакция Lada.kz выражает искренние соболезнования родным и близким Марата Туркпенбаевича.

Ушёл из жизни почётный гражданин Актау Марат Шушаков



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Комментарии ( 3 )

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jokerok (Посетители) Сегодня, 17:54
Великий хранитель истории. Хороший был дядька. Соболезную.

Если что, за компьютером сидит мой кот. А я не вмешиваюсь в личную жизнь моего кота.
 
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Mongoose (Посетители) Сегодня, 16:54
Примите наши соболезнования
 
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мирабелла (Посетители) Сегодня, 16:51
Какая огромная утрата для нашего города... Вечная память настоящему гражданину и Человеку! Соболезнования родным и близким...
 
 

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