Ушёл из жизни почётный гражданин Актау Марат Шушаков

Шушаков Марат Туркпенбаевич
О кончине Марата Шушакова стало известно сегодня, 12 ноября.
По словам его родных, он скончался из-за продолжительной болезни.
В этом году 26 февраля Марат Туркпенбаевич отметил свой 74-й день рождения.
Марат Шушаков известен всем как директор музея трудовой славы Прикаспийского горно-металлургического комбината (ПГМК).
Он начинал свою деятельность в системе профтехобразования. Был заместителем начальника областного управления профтехобразования. Работал директором ГПТУ-194.
Позже занимал должность вице-президента АО «Каскор» по социальным вопросам и затем стал начальником отдела АО «Каскор» по социальным вопросам.
Работал депутатом городского маслихата.
Последняя должность, на которой он трудился до 2020 года, директор музея трудовой славы Прикаспийского горно-металлургического комбината (ПГМК).
Ему было присвоено звание «Почётный гражданин Актау». Он также удостоен премии «Алтын Адам».
Прощание с Шушаковым Маратом Туркпенбаевичем пройдёт в понедельник, 14 ноября, в 10:00 у дома №32 в 28 микрорайоне.
Редакция Lada.kz выражает искренние соболезнования родным и близким Марата Туркпенбаевича.
По словам его родных, он скончался из-за продолжительной болезни.
В этом году 26 февраля Марат Туркпенбаевич отметил свой 74-й день рождения.
Марат Шушаков известен всем как директор музея трудовой славы Прикаспийского горно-металлургического комбината (ПГМК).
Он начинал свою деятельность в системе профтехобразования. Был заместителем начальника областного управления профтехобразования. Работал директором ГПТУ-194.
Позже занимал должность вице-президента АО «Каскор» по социальным вопросам и затем стал начальником отдела АО «Каскор» по социальным вопросам.
Работал депутатом городского маслихата.
Последняя должность, на которой он трудился до 2020 года, директор музея трудовой славы Прикаспийского горно-металлургического комбината (ПГМК).
Ему было присвоено звание «Почётный гражданин Актау». Он также удостоен премии «Алтын Адам».
Прощание с Шушаковым Маратом Туркпенбаевичем пройдёт в понедельник, 14 ноября, в 10:00 у дома №32 в 28 микрорайоне.
Редакция Lada.kz выражает искренние соболезнования родным и близким Марата Туркпенбаевича.