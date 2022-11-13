Когда начнут ремонт дорог в 1 микрорайоне Актау

- Кругом дыры, торчат арматуры из земли и камни, об которые все спотыкаются. После дождя здесь постоянно образуются большие лужи, которые остаются надолго. Нам остаётся только ходить и месить грязь. Когда, наконец, начнут асфальтировать дороги внутри 1 микрорайона, хотя во всех нижних микрорайонах уже их сделали? - обращаются жители дома №24.

- Здесь особенно невозможно ходить. Недавно одна женщина поломала здесь ногу, а три года назад поскользнулся ребёнок, у которого повредилась рука, - говорят жители.

- Работы по благоустройству микрорайонов будут начаты после реконструкции старых трубопроводов, канализаций и теплоснабжения, где заказчиком является ГКП «Каспий жылу, су арнасы», - заверили чиновники.

Люди просят обратить внимание чиновников на обстановку у перекрёстка между 1, 1А, 3 и 3А микрорайонами.Уже более двух лет назад, по словам жителей, здесь меняли трубы. Всё закопали, а тротуарные плиты обратно не установили. Сейчас на месте осталась лишь насыпь с песком.Острая проблема складывается на проходе между домами №24 и №25.Разбит асфальт на тротуарных дорожках за домами №24 и №25. К тому же рядом находится детская площадка, где постоянно бегают дети.Как сообщили в городском акимате, отделом строительства разработан генеральный план по благоустройству 1, 4, 14, 15, 22, 28А и 29 микрорайонов и определены места для детских площадок, тротуаров и автопарковок. Остальные разделы ПСД разрабатываются и планируются направить на экспертизу в этом году.