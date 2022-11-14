Назначен новый руководитель Центра медиации в Актау

Орхан Салимов. Фото предоставили в Центре медиации

Руководителем Центра медиации по Мангистауской области Республиканского общественного объединения «Международный правозащитный центр» назначен профессиональный медиатор Орхан Салимов.



«Международный правозащитный центр» приглашает всех желающих урегулировать возникшие споры в досудебном порядке. Здесь рассматриваются следующие направления: семейные, трудовые, экономические споры, а также уголовные и административные дела.



Обращение к профессиональному медиатору не требует каких-либо взносов или дополнительных расходов.



Цель международного правозащитного центра - снизить конфликтности среди населения.



Телефон для обращения: +7(771)603-94-12