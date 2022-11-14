Сменился председатель президиума коллегии адвокатов в Актау

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Новый председатель президиума коллегии адвокатов Мангистауской области был избран на очередном собрании адвокатов. Им стал Бауржан Мусаев.
Предыдущий председатель Рашид Саулебаев сложил свои полномочия в связи с истечением срока нахождения на этой должности.
В новый состав президиума также вошли шесть высококвалифицированных и опытных адвокатов, такие как Радик Өмірболат, Бералы Сейтмағанбет, Марина Каплан, Сабиля Абдыкулова, Айгуль Жиенкулова и Тулеген Оспанов.
Следующее избрание председателя президиума и его членов (нового состава) состоится уже через четыре года.
На сегодня в коллегии адвокатов по Мангистауской области (КАМО) состоят 114 адвокатов. Их контактные данные в свободном доступе размещены на этом же ресурсе.
Предыдущий председатель Рашид Саулебаев сложил свои полномочия в связи с истечением срока нахождения на этой должности.
В новый состав президиума также вошли шесть высококвалифицированных и опытных адвокатов, такие как Радик Өмірболат, Бералы Сейтмағанбет, Марина Каплан, Сабиля Абдыкулова, Айгуль Жиенкулова и Тулеген Оспанов.
Следующее избрание председателя президиума и его членов (нового состава) состоится уже через четыре года.
На сегодня в коллегии адвокатов по Мангистауской области (КАМО) состоят 114 адвокатов. Их контактные данные в свободном доступе размещены на этом же ресурсе.
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