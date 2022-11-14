«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Понедельник, 14 Ноября
+11...+11
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 462.01 KZT
  • €1 = 474.44 KZT
  • 1 RUB = 7.67 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 10:52

Просмотров: 40

На 14 процентов подорожала одежда за год в Мангистау

Рост цен на одежду в РК составил почти 15 процентов за год. В Мангистау рост за год составил 14 процентов, об этом сообщается на сайте Energyprom.kz.

Иллюстративное фото
Согласно данным портала Energyprom.kz, по итогам октября текущего года одежда в РК подорожала на 14,6 процента за год.

Сильнее всего рост цен ощутили жители столицы: сразу на 25 процентов за год. В тройке антилидеров также оказались Кызылординская (плюс 19,8 процента) и Акмолинская (плюс 19 процентов) области. Наименьший годовой рост был зафиксирован в Актюбинской области: всего на 9,7 процента. Мужская одежда подорожала на 14 процентов за год, женская — на 14,1 процента, детская — на 17,2 процента.

На 14 процентов подорожала одежда за год в Мангистау


За январь–сентябрь текущего года производство одежды в РК достигло 43,1 миллиарда тенге — на 12,7 процента больше в стоимостном выражении, чем годом ранее.

Наибольший объём выпуска был зафиксирован в Шымкенте: 7,4 миллиарда тенге, плюс 44 процента за год. Далее идут Алматы (6,9 миллиарда тенге, плюс 15,2 процента) и Алматинская область (4,2 миллиарда тенге, минус 48,6 процента). В Мангистауской области объем выпуска составил 1,6 миллиарда тенге.

На 14 процентов подорожала одежда за год в Мангистау



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика