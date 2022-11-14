На 14 процентов подорожала одежда за год в Мангистау

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Согласно данным портала Energyprom.kz, по итогам октября текущего года одежда в РК подорожала на 14,6 процента за год.
Сильнее всего рост цен ощутили жители столицы: сразу на 25 процентов за год. В тройке антилидеров также оказались Кызылординская (плюс 19,8 процента) и Акмолинская (плюс 19 процентов) области. Наименьший годовой рост был зафиксирован в Актюбинской области: всего на 9,7 процента. Мужская одежда подорожала на 14 процентов за год, женская — на 14,1 процента, детская — на 17,2 процента.
За январь–сентябрь текущего года производство одежды в РК достигло 43,1 миллиарда тенге — на 12,7 процента больше в стоимостном выражении, чем годом ранее.
Наибольший объём выпуска был зафиксирован в Шымкенте: 7,4 миллиарда тенге, плюс 44 процента за год. Далее идут Алматы (6,9 миллиарда тенге, плюс 15,2 процента) и Алматинская область (4,2 миллиарда тенге, минус 48,6 процента). В Мангистауской области объем выпуска составил 1,6 миллиарда тенге.
Сильнее всего рост цен ощутили жители столицы: сразу на 25 процентов за год. В тройке антилидеров также оказались Кызылординская (плюс 19,8 процента) и Акмолинская (плюс 19 процентов) области. Наименьший годовой рост был зафиксирован в Актюбинской области: всего на 9,7 процента. Мужская одежда подорожала на 14 процентов за год, женская — на 14,1 процента, детская — на 17,2 процента.
За январь–сентябрь текущего года производство одежды в РК достигло 43,1 миллиарда тенге — на 12,7 процента больше в стоимостном выражении, чем годом ранее.
Наибольший объём выпуска был зафиксирован в Шымкенте: 7,4 миллиарда тенге, плюс 44 процента за год. Далее идут Алматы (6,9 миллиарда тенге, плюс 15,2 процента) и Алматинская область (4,2 миллиарда тенге, минус 48,6 процента). В Мангистауской области объем выпуска составил 1,6 миллиарда тенге.
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