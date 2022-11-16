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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 09:05

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Акимат Мангистауской области допустил значительное неосвоение бюджета

Министр финансов РК Ерулан Жамаубаев на заседании правительства перечислил акиматы и министерства, которые не освоили в общей сложности 412 миллиардов тенге. Мангистау попал в список регионов с наиболее крупными суммами неосвоения, передаёт корреспондент Zakon.kz.

Фото из архива
Ерулан Жамаубаев сообщил, что по республиканскому бюджету произведены расходы на сумму 14,5 триллиона тенге. При этом, по его данным, неисполнение составило 295 миллиардов тенге. Из них 17 миллиардов тенге – экономия. Не освоено – 278 миллиардов тенге.

- Наиболее крупные суммы неосвоения сложились в министерствах индустрии и инфраструктурного развития, внутренних дел, по чрезвычайным ситуациям и просвещения, - сказал министр финансов РК Ерулан Жамаубаев.

Основными причинами неосвоения, по словам министра, являются технические проблемы в информационных системах казначейства, длительное проведение конкурсных процедур, несвоевременное предоставление актов выполненных работ, счетов-фактур, длительное проведение процедур заключения договоров и дополнительных соглашений.

- Расходы местных бюджетов составили 8,1 триллиона тенге. Не исполнено – 520 миллиардов тенге. В текущем году регионам предусмотрено целевых трансфертов на сумму 3,3 триллиона тенге. На 1 ноября им выделено 2,6 триллиона тенге. Из них освоено – 94,1 процента. Не исполнено – 150 миллиардов тенге, в том числе экономия – 16 миллиардов тенге, не освоено – 134 миллиарда тенге. Наибольшее неосвоение сложилось в Астане, а также в Мангистауской, Западно-Казахстанской и Актюбинской областях, - заявил Ерулан Жамаубаев.

Основными причинами неосвоения здесь, по словам главы Минфина, являются корректировка проектно-сметной документации, несвоевременное предоставление актов выполненных работ, длительное проведение конкурсных процедур и позднее предоставление счёта к оплате в органы казначейства.



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