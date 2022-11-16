Акимат Мангистауской области допустил значительное неосвоение бюджета

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Ерулан Жамаубаев сообщил, что по республиканскому бюджету произведены расходы на сумму 14,5 триллиона тенге. При этом, по его данным, неисполнение составило 295 миллиардов тенге. Из них 17 миллиардов тенге – экономия. Не освоено – 278 миллиардов тенге.
- Наиболее крупные суммы неосвоения сложились в министерствах индустрии и инфраструктурного развития, внутренних дел, по чрезвычайным ситуациям и просвещения, - сказал министр финансов РК Ерулан Жамаубаев.
Основными причинами неосвоения, по словам министра, являются технические проблемы в информационных системах казначейства, длительное проведение конкурсных процедур, несвоевременное предоставление актов выполненных работ, счетов-фактур, длительное проведение процедур заключения договоров и дополнительных соглашений.
- Расходы местных бюджетов составили 8,1 триллиона тенге. Не исполнено – 520 миллиардов тенге. В текущем году регионам предусмотрено целевых трансфертов на сумму 3,3 триллиона тенге. На 1 ноября им выделено 2,6 триллиона тенге. Из них освоено – 94,1 процента. Не исполнено – 150 миллиардов тенге, в том числе экономия – 16 миллиардов тенге, не освоено – 134 миллиарда тенге. Наибольшее неосвоение сложилось в Астане, а также в Мангистауской, Западно-Казахстанской и Актюбинской областях, - заявил Ерулан Жамаубаев.
Основными причинами неосвоения здесь, по словам главы Минфина, являются корректировка проектно-сметной документации, несвоевременное предоставление актов выполненных работ, длительное проведение конкурсных процедур и позднее предоставление счёта к оплате в органы казначейства.
- Наиболее крупные суммы неосвоения сложились в министерствах индустрии и инфраструктурного развития, внутренних дел, по чрезвычайным ситуациям и просвещения, - сказал министр финансов РК Ерулан Жамаубаев.
Основными причинами неосвоения, по словам министра, являются технические проблемы в информационных системах казначейства, длительное проведение конкурсных процедур, несвоевременное предоставление актов выполненных работ, счетов-фактур, длительное проведение процедур заключения договоров и дополнительных соглашений.
- Расходы местных бюджетов составили 8,1 триллиона тенге. Не исполнено – 520 миллиардов тенге. В текущем году регионам предусмотрено целевых трансфертов на сумму 3,3 триллиона тенге. На 1 ноября им выделено 2,6 триллиона тенге. Из них освоено – 94,1 процента. Не исполнено – 150 миллиардов тенге, в том числе экономия – 16 миллиардов тенге, не освоено – 134 миллиарда тенге. Наибольшее неосвоение сложилось в Астане, а также в Мангистауской, Западно-Казахстанской и Актюбинской областях, - заявил Ерулан Жамаубаев.
Основными причинами неосвоения здесь, по словам главы Минфина, являются корректировка проектно-сметной документации, несвоевременное предоставление актов выполненных работ, длительное проведение конкурсных процедур и позднее предоставление счёта к оплате в органы казначейства.
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