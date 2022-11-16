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ЛАДА.kz » Общество

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 12:25

Просмотров: 306

Мангистауские онкологи приглашают на бесплатный осмотр

В областном онкологическом центре состоится День открытых дверей. Специалисты проведут бесплатную диагностику с применением низкодозной компьютерной томографии лёгких. Об этом сообщили в пресс-службе онкоцентра.

Здание онкоцентра. Фото из архива Lada.kz
Со слов врачей, на сегодняшний день на учёте в центре состоят 4 912 пациентов. В том числе, с патологией желудка – 182 больных, с онкологией поджелудочной железы – 55 жителей области, с раком предстательной железы – 76 мужчин, с онкопатологией легких – 187 человек.

Прием пройдёт 17 ноября с 09:00 до 14:00 часов в здании областного онкологического центра по адресу: Актау, 1а микрорайон.



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