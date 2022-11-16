Мангистауские онкологи приглашают на бесплатный осмотр

Здание онкоцентра. Фото из архива Lada.kz

Со слов врачей, на сегодняшний день на учёте в центре состоят 4 912 пациентов. В том числе, с патологией желудка – 182 больных, с онкологией поджелудочной железы – 55 жителей области, с раком предстательной железы – 76 мужчин, с онкопатологией легких – 187 человек.



Прием пройдёт 17 ноября с 09:00 до 14:00 часов в здании областного онкологического центра по адресу: Актау, 1а микрорайон.