В Актау с начала эпидсезона гриппом и ОРВИ заболели более двух с половиной тысяч жителей

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Дети составляют 63,7 процента от общего числа заболевших, их насчитывается 1 633. В возрасте до четырёх лет ОРВИ и гриппом заболели 950 детей, от пяти до 14 лет – 683 ребенка. По сравнению с аналогичным периодом прошлого эпидемиологического сезона, как сказала Сымбат Жексенбай, уровень заболеваемости снизился на 1 120 случаев или в 1,5 раза.



В настоящее время одним из эффективных способов профилактики, как говорят специалисты, является вакцинация. Вакцинация против гриппа защищает от осложненного течения основного заболевания, госпитализаций и летальных исходов.



Компания иммунизации против гриппа в городе началась 15 сентября. Вакцинация на бесплатной основе в поликлинике по месту прикрепления проводится лицам, относящимся к группам риска: это медицинские работники, дети, лица состоящие на диспансерном учёте в медицинской организации, воспитанники детских домов, домов ребёнка, контингент домов престарелых, беременные во втором-третьем триместрах, лица с хроническими заболеваниями, лица старше 65 лет.



Вакцинация проводится трехвалентной вакциной «Гриппол плюс» российского производства, которая защищает от гриппа типа А (H1N1, H3N2) и типа В.



- В этом году на новый эпидемический сезон гриппа было закуплено 35 900 доз. С 1 октября на сегодняшний день в Актау вакцинировано 32 377 человек: за счёт средств местного бюджета – 32 358 жителей, за счёт работодателей – 19 человек. Охвачено вакцинацией 4 318 школьников, 3 073 медработника, 1 249 беременных, 334 воспитанника детских домов, дома ребёнка, дома престарелых, 22 387 лиц с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой, дыхательной, иммунной системы и 997 лиц по эпидемиологическим показаниям (часто болеющие дети простудными заболеваниями, лица старше 65 лет и др.). Поствакцинальных осложнений не зарегистрировано, - прокомментировала Сымбат Жексенбай.



По словам специалиста, с 5 октября 2022 года в Актау началась регистрация случаев гриппа типа В. Всего зарегистрировано 23 случая заболеваемости: семь - среди детей до 14 лет, восемь – среди беременных. На территории города установлена циркуляция вируса гриппа В (22 случая) и один случай–грипп А (H3N2). Все заболевшие лица, как заметила Сымбат Жексенбай, не получали прививку против гриппа.



Меры профилактики:

- ограничение общения с больными людьми;

- отказ от посещения мест массового скопления людей;

- одеваться по сезону;

- в случае болезни лучше изолироваться для защиты от вируса;

- в местах массового скопления людей необходимо носить маски в качестве защиты.

- во время ухода за пациентом и больной, и здоровый человек должны носить маски в качестве защиты;

– как можно чаще мыть руки с мылом, так как вирус гриппа передаётся не только воздушно-капельным путём, но и через предметы обихода при контакте грязных рук со слизистыми оболочками носа, глаз, рта.



Обязательно используйте доступные методы повышения иммунитета для профилактики (натуральные фитонциды, такие как лук и чеснок, употребление большого количества травяного отвара, ежевики, шиповника, например, употребление продуктов с высоким содержанием витамина С, таких как квашеная капуста, цитрусовые, а также продукты, богатые белком).



В случае заболевания необходимо оставаться дома, сделав вызов врача, не посещать детский сад, школу во избежание дальнейшего распространения инфекции.