Приток иностранцев в сентябре увеличил доход арендодателей Актау

Иллюстративное фото из открытых источников
Аналитики Krisha.kz посчитали, сколько лет нужно сдавать квартиру, чтобы полностью оправдать затраты на её покупку в различных городах Казахстана. Расчёты основаны на средней арендной ставке и цене продажи на вторичном рынке по данным ресурса, актуальным на середину ноября.
Согласно исследованию, Актау вошел в ТОП-5 городов страны с самым доходным жильем для сдачи в аренду. На сегодняшний день, полностью окупить затраты на приобретение квартиры в нашем городе, сдавая её в аренду, можно за восемь лет и 9 месяцев.
Специалисты ресурса о недвижимости отметили, что ажиотаж на рынке, связанный с большим притоком иностранцев в Казахстан и сопутствующее повышение цен на аренду недвижимости, вывел в лидеры по доходности жильё в западных регионах.
Актау встал на вторую строчку в рейтинге городов с самой высокой доходностью аренды в сентябре этого года: срок окупаемости квартиры составил девять лет и восемь месяцев.
Михаил Одинцов
Согласно исследованию, Актау вошел в ТОП-5 городов страны с самым доходным жильем для сдачи в аренду. На сегодняшний день, полностью окупить затраты на приобретение квартиры в нашем городе, сдавая её в аренду, можно за восемь лет и 9 месяцев.
Специалисты ресурса о недвижимости отметили, что ажиотаж на рынке, связанный с большим притоком иностранцев в Казахстан и сопутствующее повышение цен на аренду недвижимости, вывел в лидеры по доходности жильё в западных регионах.
Актау встал на вторую строчку в рейтинге городов с самой высокой доходностью аренды в сентябре этого года: срок окупаемости квартиры составил девять лет и восемь месяцев.
Михаил Одинцов
Оставьте свой комментарий первым.