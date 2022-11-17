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ЛАДА.kz » Общество

Опубликовано: Сегодня, 13:47

Просмотров: 131

Приток иностранцев в сентябре увеличил доход арендодателей Актау

Подсчеты, произведенные специалистами ресурса Krisha.kz показали, что наш город вошел в рейтинг лидеров по ценам на аренду недвижимости. Это связано с большим притоком иностранцев в сентябре этого года.

Иллюстративное фото из открытых источников
Аналитики Krisha.kz посчитали, сколько лет нужно сдавать квартиру, чтобы полностью оправдать затраты на её покупку в различных городах Казахстана. Расчёты основаны на средней арендной ставке и цене продажи на вторичном рынке по данным ресурса, актуальным на середину ноября.

Согласно исследованию, Актау вошел в ТОП-5 городов страны с самым доходным жильем для сдачи в аренду. На сегодняшний день, полностью окупить затраты на приобретение квартиры в нашем городе, сдавая её в аренду, можно за восемь лет и 9 месяцев.

Специалисты ресурса о недвижимости отметили, что ажиотаж на рынке, связанный с большим притоком иностранцев в Казахстан и сопутствующее повышение цен на аренду недвижимости, вывел в лидеры по доходности жильё в западных регионах.

Актау встал на вторую строчку в рейтинге городов с самой высокой доходностью аренды в сентябре этого года: срок окупаемости квартиры составил девять лет и восемь месяцев.

Михаил Одинцов



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