Гибель лебедей на Каспии: отобраны пробы воды и почвы

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В ведомстве сообщили, что направлено требование в уполномоченные органы: в департамент экологии, территориальную инспекцию лесного хозяйства и животного мира.
- В настоящее время, уполномоченными органами проводится работа по выявлению фактов гибели лебедей, а также отобраны пробы воды и почвы, - сообщили в природоохранной прокуратуре региона.
Напомним, актауский общественник и блогер Азамат Сарсенбаев снял на видео мёртвых лебедей на озере Караколь.
- В настоящее время, уполномоченными органами проводится работа по выявлению фактов гибели лебедей, а также отобраны пробы воды и почвы, - сообщили в природоохранной прокуратуре региона.
Напомним, актауский общественник и блогер Азамат Сарсенбаев снял на видео мёртвых лебедей на озере Караколь.
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