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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Вчера, 20:24

Просмотров: 1515

«Карман» для автобусов оккупировали водители в Актау

Отведенный участок для остановки водители приспособили для парковки.

Кадр видео
По словам жительницы 9 микрорайона, остановка у дома №3 постоянно заставлена автомобилями, что затрудняет остановку маршрутного автобуса.

- Они бесконечно сюда встают и автобусам невозможно заехать в свой положенный «карман». Вот такие у нас умные водители. Полагается ли вообще за это штраф? Для кого тогда придумали правила дорожного движения, - возмутилась жительница 9 микрорайона.


В департаменте полиции сообщили, что данные водители, нарушившие ПДД, будут привлечены к ответственности.

«Карман» для автобусов оккупировали водители в Актау

Остановка надземного транспорта указана на карте 2ГИС


Согласно части 4 статьи 597 КоАП РК, за нарушение правил остановки или стоянки в местах, отведенных для остановки или стоянки транспортных средств лиц с инвалидностью, предусмотрен штраф в размере 10 МРП, то есть 30 630 тенге.




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Комментарии ( 2 )

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бобер (Посетители) Сегодня, 00:13
Да что-то не сильно привлекаются водители за нарушения которые просто "режут глаз". Про заставленные машинами остановки вообще не будем говорить. Возле "Трёх корон" просто чудовищный бардак. В верхних микрорайонах поворачивают уже как положено со средней полосы. А патрульные обнаружить ничего этого просто не в состоянии! Может пора отправлять пешие патрули с фотофиксацией?

Дела идут пока отлично, поскольку к ним не приступал.
 
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tim77712 (Посетители) Вчера, 21:39
Городская остановка ))) Знак и разметка даже скамейки нет)))
 
 

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