«Карман» для автобусов оккупировали водители в Актау

Кадр видео
По словам жительницы 9 микрорайона, остановка у дома №3 постоянно заставлена автомобилями, что затрудняет остановку маршрутного автобуса.
В департаменте полиции сообщили, что данные водители, нарушившие ПДД, будут привлечены к ответственности.
Согласно части 4 статьи 597 КоАП РК, за нарушение правил остановки или стоянки в местах, отведенных для остановки или стоянки транспортных средств лиц с инвалидностью, предусмотрен штраф в размере 10 МРП, то есть 30 630 тенге.
- Они бесконечно сюда встают и автобусам невозможно заехать в свой положенный «карман». Вот такие у нас умные водители. Полагается ли вообще за это штраф? Для кого тогда придумали правила дорожного движения, - возмутилась жительница 9 микрорайона.
В департаменте полиции сообщили, что данные водители, нарушившие ПДД, будут привлечены к ответственности.
Остановка надземного транспорта указана на карте 2ГИС
Согласно части 4 статьи 597 КоАП РК, за нарушение правил остановки или стоянки в местах, отведенных для остановки или стоянки транспортных средств лиц с инвалидностью, предусмотрен штраф в размере 10 МРП, то есть 30 630 тенге.