«Карман» для автобусов оккупировали водители в Актау

- Они бесконечно сюда встают и автобусам невозможно заехать в свой положенный «карман». Вот такие у нас умные водители. Полагается ли вообще за это штраф? Для кого тогда придумали правила дорожного движения, - возмутилась жительница 9 микрорайона.

Остановка надземного транспорта указана на карте 2ГИС

По словам жительницы 9 микрорайона, остановка у дома №3 постоянно заставлена автомобилями, что затрудняет остановку маршрутного автобуса.В департаменте полиции сообщили, что данные водители, нарушившие ПДД, будут привлечены к ответственности.