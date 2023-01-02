Спасти лебедя просит житель Актау

По словам мужчины, лебедь находится на набережной, напротив 15 микрорайона, между 10 и 25 домами.- Я полагаю, что птица взяла большой кусок хлеба и он застрял. К себе лебедь не подпускает. Тут нужна помощь специалистов. Возможно, кто-то сможет приехать, - говорит мужчина.