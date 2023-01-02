В Актау планируют установить блочно-модульные котельные

Сегодня, 2 января, глава региона Нурлан Ногаев ознакомился с работой по установке блочно-модульных котельных в Актау, сообщает пресс-служба акима Мангистауской области.- Уже несколько лет в городе ощущается нехватка теплоэнергии, которая подаётся с ТОО «МАЭК». То есть мощности недостаточно, поэтому, чтобы как-то решить эту проблему, мы решили приобрести модульные котельные мощностью по 5 мегаватт и установить там, где именно ощущается нехватка тепла. В прошлом году было приобретено 5 единиц, - отметил главный инженер ГКП «Каспий жылу, су арнасы» Аскар Дузмагамбетов.В первую очередь будут установлены 5 блочно-модульных котельных в четырех микрорайонах (13, 15, 28а и 33).- На сегодняшний день 2 котельных запущены (в 28а микрорайоне, обслуживает 1, 2, 3, 4, 5, 23 дома, а также детский сад, и в 33 микрорайоне для обслуживания 30, 31, 32 домов, здания «Мангистау арена» и мечети), по остальным проводятся работы по установке комплектующих запчастей. Во второй очереди будут установлены 4 блочно-модульные котельные в трех микрорайонах (19, 19а и 32а). Также 27 декабря завершены работы по модернизации существующей котельной в 17 микрорайоне с вводом дополнительной мощности на 20,6 Гкал/час (24 МВт). После подводки газопровода котельная будет запущена, - сообщили в акимате.В результате котельных установок бесперебойной и качественной подачей тепла, как говорят чиновники, будут обеспечены около 50 многоквартирных жилых домов.