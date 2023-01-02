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ЛАДА.kz » Общество

Алина Иванова

Опубликовано: Сегодня, 18:44

Просмотров: 860

В Актау планируют установить блочно-модульные котельные

Для решения вопросов теплоснабжения в Актау акиматом области выделены средства на приобретение и установку 9 блочно-модульных котельных мощностью 39 Гкал/час (45 МВт). Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

Фото пресс-службы акима области
Сегодня, 2 января, глава региона Нурлан Ногаев ознакомился с работой по установке блочно-модульных котельных в Актау, сообщает пресс-служба акима Мангистауской области.

В Актау планируют установить блочно-модульные котельные


- Уже несколько лет в городе ощущается нехватка теплоэнергии, которая подаётся с ТОО «МАЭК». То есть мощности недостаточно, поэтому, чтобы как-то решить эту проблему, мы решили приобрести модульные котельные мощностью по 5 мегаватт и установить там, где именно ощущается нехватка тепла. В прошлом году было приобретено 5 единиц, - отметил главный инженер ГКП «Каспий жылу, су арнасы» Аскар Дузмагамбетов.

В Актау планируют установить блочно-модульные котельные

В первую очередь будут установлены 5 блочно-модульных котельных в четырех микрорайонах (13, 15, 28а и 33).

- На сегодняшний день 2 котельных запущены (в 28а микрорайоне, обслуживает 1, 2, 3, 4, 5, 23 дома, а также детский сад, и в 33 микрорайоне для обслуживания 30, 31, 32 домов, здания «Мангистау арена» и мечети), по остальным проводятся работы по установке комплектующих запчастей. Во второй очереди будут установлены 4 блочно-модульные котельные в трех микрорайонах (19, 19а и 32а). Также 27 декабря завершены работы по модернизации существующей котельной в 17 микрорайоне с вводом дополнительной мощности на 20,6 Гкал/час (24 МВт). После подводки газопровода котельная будет запущена, - сообщили в акимате.

В результате котельных установок бесперебойной и качественной подачей тепла, как говорят чиновники, будут обеспечены около 50 многоквартирных жилых домов.



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Комментарии ( 3 )

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glu-info (Посетители) Сегодня, 21:19
Цитата: GuF
блочно-модульные котельные возвращаемся в каменный век,скоро печки и буржуйки будем дома строить/делать. Алга казахстан/ Жана Казахстан


БМК широко применяются на территории северных стран (Канада, европейские государства, Россия), их мобильность и высокая скорость строительства позволяют решать различные проблемы:

Автономный источник отопления/горячего водоснабжения на промышленных, социальных, жилых объектах. Установки просты в эксплуатации, экономичные, долговечные.
Обогрев аграрных сооружений.
Блочно-модульная котельная поддерживает оптимальный температурный режим в теплицах, а также подогревает воду для полива растений.
Временное решение аварийных ситуаций с городскими коммунальными службами. Установку можно в течение 4 часов подсоединить к отопительной системе здания, которое осталось без отопления/горячего водоснабжения
 
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GuF (Посетители) Сегодня, 19:25
блочно-модульные котельные возвращаемся в каменный век,скоро печки и буржуйки будем дома строить/делать. Алга казахстан/ Жана Казахстан
 
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  • GuF
 Ingul (Посетители) Сегодня, 19:23
Зима пришла неожиданно, поэтому не успели, как будто бы не знали, что мощностей МАЭК не хватает.
 
 

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