Геологоразведку недр планируют провести на территории трех участков в Мангистау

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Геологической службой АО НК «КазМунайГаз», как сообщают в компании, проведен глубокий анализ геолого-геофизических данных и построения бассейнового моделирования.



В КМГ пересмотрели концепцию развития геологоразведки и сделали вывод о необходимости изучения неосвоенных участков. Для такого рода изучения в Кодексе РК о недрах предусмотрен механизм Геологического изучения недр (ГИН).



- В этой связи КМГ инициирует первичную геологоразведку недр (впервые такого большого масштаба) с исследованием пяти новых региональных участков: Жаркын (Мангистауская область), Болашак (Мангистауская область), Северный Озен (Мангистауская область), Мугоджары (Актюбинская область) и Березовский (Западно-Казахстанская область), - говорится в сообщении компании.



Как отметили в КМГ, каждый из участков имеет свою концепцию перспективности на обнаружение залежей нефти и газа.



Проект ГИН вошел в перечень инвестиционных проектов КМГ с капитальными затратами в 29,5 миллиарда тенге. По участкам получены лицензии и начата подготовка к проведению в 2023-2025 годах полевых сейсморазведочных работ.



Михаил Одинцов