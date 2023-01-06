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ЛАДА.kz » Общество

Опубликовано: Сегодня, 14:45

Просмотров: 1086

Геологоразведку недр планируют провести на территории трех участков в Мангистау

Акционерное общество Национальная компания «КазМунайГаз» (КМГ) инициирует первичную геологоразведку недр с исследованием пяти новых региональных участков. Три из них находятся в Мангистау. Об этом сообщили на сайте компании.

Иллюстративное фото с сайта inform.kz
Геологической службой АО НК «КазМунайГаз», как сообщают в компании, проведен глубокий анализ геолого-геофизических данных и построения бассейнового моделирования.

В КМГ пересмотрели концепцию развития геологоразведки и сделали вывод о необходимости изучения неосвоенных участков. Для такого рода изучения в Кодексе РК о недрах предусмотрен механизм Геологического изучения недр (ГИН).

- В этой связи КМГ инициирует первичную геологоразведку недр (впервые такого большого масштаба) с исследованием пяти новых региональных участков: Жаркын (Мангистауская область), Болашак (Мангистауская область), Северный Озен (Мангистауская область), Мугоджары (Актюбинская область) и Березовский (Западно-Казахстанская область), - говорится в сообщении компании.

Как отметили в КМГ, каждый из участков имеет свою концепцию перспективности на обнаружение залежей нефти и газа.

Проект ГИН вошел в перечень инвестиционных проектов КМГ с капитальными затратами в 29,5 миллиарда тенге. По участкам получены лицензии и начата подготовка к проведению в 2023-2025 годах полевых сейсморазведочных работ.

Михаил Одинцов



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Комментарии ( 1 )

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дорожник (Посетители) Сегодня, 16:54
Я то думал что "Мангышлакгеология" всё разведала ещё в 70-х годах

Жить нужно непременно хорошо
 
 

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