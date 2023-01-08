Село-«призрак» в Мангистау показали на видео

Село Караган датируется началом 1900-х годов на старых картах. Есаул Литвин, приехавший в наш край в 1898 году, описывал село как небольшое поселение в произведении «Рыболовство и промысел тюленей на восточном побережье Каспийского моря», изданном в 1902 году.В 1930 году здесь была создана рыбацкая артель имени Исаева, а позже появился колхоз.В 1940 году его переименовали и назвали колхозом имени Кагановича.В 1957 году постановлением Совета Министров Казахской ССР колхоз был перенесён в «Красный Долгинец», который стал называться «Рыбаловецкий колхоз имени XX партсъезда».Позже была построена восьмилетняя школа, колхозная контора, магазин, клуб, жилые дома. Маленькая деревня превратилась в большое поселение.Однако в 1963 году колхозы были закрыты, и большинство караганских рыбаков перебрались в Форт-Шевченко, стали пастухами или перебрались в другие места области. Поселение оказалось безлюдным.