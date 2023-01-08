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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 10:59

Просмотров: 2658

Село-«призрак» в Мангистау показали на видео

С высоты птичьего полёта сняли давно забытый населённый пункт.

Кадр видео
Село Караган датируется началом 1900-х годов на старых картах. Есаул Литвин, приехавший в наш край в 1898 году, описывал село как небольшое поселение в произведении «Рыболовство и промысел тюленей на восточном побережье Каспийского моря», изданном в 1902 году.

В 1930 году здесь была создана рыбацкая артель имени Исаева, а позже появился колхоз.

В 1940 году его переименовали и назвали колхозом имени Кагановича.

В 1957 году постановлением Совета Министров Казахской ССР колхоз был перенесён в «Красный Долгинец», который стал называться «Рыбаловецкий колхоз имени XX партсъезда».

Позже была построена восьмилетняя школа, колхозная контора, магазин, клуб, жилые дома. Маленькая деревня превратилась в большое поселение.

Однако в 1963 году колхозы были закрыты, и большинство караганских рыбаков перебрались в Форт-Шевченко, стали пастухами или перебрались в другие места области. Поселение оказалось безлюдным.



Видео Нуркена Тажибая



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Комментарии ( 5 )

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master_kz (Посетители) Сегодня, 14:27
Хороший источник кирпичей, щас они подорожали
 
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Жанар (Посетители) Сегодня, 13:29
Цитата: kotkaz
а где конкретно находится?

Да!, таких заброшенных аулов, по побережью Каспия полно...My Webpage... и в некоторых домах баркаши обустраивают лежбища, как урочищах тамшалы, жыгалган, сартас...
НО!, каспий мелеет и им становится сложнее "промышлять" береговая линия отдаляется...

Все мы ходим под богом.
 
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 cas277cas (Посетители) Сегодня, 13:26
Бесплатная локация для места проведения сьемок о ядерном апокалипсисе!
 
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 Playhrun (Посетители) Сегодня, 13:25
kotkaz, тамшалы
 
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 kotkaz (Посетители) Сегодня, 11:17
а где конкретно находится?
 
 

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