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ЛАДА.kz » Общество

Кая Снегова

Опубликовано: Вчера, 18:21

Просмотров: 1102

Выработка опреснительного завода «Каспий» сократилась в несколько раз из-за морозов: в трёх районах снизилось давление подачи воды

Выработка опреснительного завода «Каспий» сократилась в четыре раза из-за замёрзшего водоканала. Давление воды снизилось для жителей трёх крупных районов Мангистау. Об этом сообщили на предприятии.

Фото из открытых источников
Жители Мунайлинского района несколько дней жалуются на отсутствие воды. Но как оказалось, не в полном объёме воду получают жители сразу трёх населённых пунктов: Мунайлинского, Каракиянского и Тупкараганского районов.

- В обычные дни опреснительный завод вырабатывает 400 – 500 кубических метров воды в час. Сегодня из-за замёрзшего водоканала производительность снизилась до 100 кубов в час. Вода у потребителей есть, но уже идёт не сильным напором, а тонкой струёй. Думаю, в течение двух дней ситуация исправится, – сообщили на предприятии.



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