Выработка опреснительного завода «Каспий» сократилась в несколько раз из-за морозов: в трёх районах снизилось давление подачи воды

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Жители Мунайлинского района несколько дней жалуются на отсутствие воды. Но как оказалось, не в полном объёме воду получают жители сразу трёх населённых пунктов: Мунайлинского, Каракиянского и Тупкараганского районов.



- В обычные дни опреснительный завод вырабатывает 400 – 500 кубических метров воды в час. Сегодня из-за замёрзшего водоканала производительность снизилась до 100 кубов в час. Вода у потребителей есть, но уже идёт не сильным напором, а тонкой струёй. Думаю, в течение двух дней ситуация исправится, – сообщили на предприятии.