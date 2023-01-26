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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 11:10

Просмотров: 156

Мангистау вошел в список популярных регионов среди иностранных туристов

Какие регионы Казахстана предпочитали посещать иностранцы, рассказали в АО «НК Kazakh Tourism», передает Tengritravel.kz.

Фото из архива
В АО «НК Kazakh Tourism» рассказали о количестве иностранных туристов, посетивших Казахстан за прошедшую неделю.
Самыми популярными у туристов регионами стали:

- Алматы - 6573;
- Астана - 3719;
- Атырауская область - 858;
- Актюбинская область - 664;
- Карагандинская область - 528;
- Мангистауская область - 485;
- Павлодарская область - 475;
- Западно-Казахстанская область - 461;
- Северо-Казахстанская область - 407;
- Шымкент - 406.

- Согласно статистике, представленной в системе eQonaq, за прошедшую неделю в местах размещения Казахстана зарегистрировано 16 119 туристов. Топ-10 стран, из которых приезжают туристы, возглавила Россия - 9499 человек за неделю. На втором месте - Узбекистан - 1745 туристов. Далее: Индия - 493, Турция - 480, Кыргызстан - 410, Таджикистан - 331, США - 293, Германия - 272, КНР - 245 и Украина - 204,- передает Tengritravel.kz.



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