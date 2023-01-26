Розовые фламинго вернулись на Караколь

Розовые фламинго прилетели на озеро Караколь в Мангистауской области после зимовки.Азамат Сарсенбаев отметил, что фламинго вернулись из теплых краев в январе. Обычно птицы возвращаются в Мангистаускую область в середине февраля.- Фламинго я снимал сегодня утром. Меня удивило, что они прилетели немного раньше. Надеюсь, что они переживут нормально оставшуюся зиму, - сказал Азамат Сарсенбаев.