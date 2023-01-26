Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Четверг, 26 Января
-1...-1
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 461.37 KZT
  • €1 = 502.62 KZT
  • 1 RUB = 6.69 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Жанна Сагидуллакызы

Опубликовано: Сегодня, 19:57

Просмотров: 565

В Актау без вести пропал 31-летний мужчина

Полиция и волонтеры просят отозваться тех, кто знает о местонахождении без вести пропавшего Нагашыбаева Нурсултана Сакеновича 1991 года рождения.

фото волонтеров
Волонтеры и полиция разыскивают без вести пропавшего мужчину. Он вышел из дома 23 января и по настоящее время его местонахождение неизвестно.

Приметы: худощавого телосложения, рост 174 сантиметра, волосы черные. Имеет инвалидность II группы.
Был одет в черные куртку, трико, шапку и обувь.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о пропавшем, просят сообщить по номерам: +7 (778) 938-38-30, +7 (700) 499-72-92 либо 102.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика