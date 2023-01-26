В Актау без вести пропал 31-летний мужчина

фото волонтеров

Волонтеры и полиция разыскивают без вести пропавшего мужчину. Он вышел из дома 23 января и по настоящее время его местонахождение неизвестно.



Приметы: худощавого телосложения, рост 174 сантиметра, волосы черные. Имеет инвалидность II группы.

Был одет в черные куртку, трико, шапку и обувь.



Всех, кто обладает какой-либо информацией о пропавшем, просят сообщить по номерам: +7 (778) 938-38-30, +7 (700) 499-72-92 либо 102.