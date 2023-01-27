Порядка 30 предпринимателей в Мангистау пожаловались на создание барьеров со стороны госорганов

На площадке Палаты предпринимателей «Атамекен» временно исполняющий обязанности руководителя департамента Антикоррупционной службы Шамурайт Шаменов провёл приём по вопросам защиты прав и интересов предпринимателей.Порядка 30 предпринимателей обратились с жалобами на административные барьеры, возникающие при оформлении документов, проблемы при подключении к объектам электроэнергии, оформлении земельных участков. По всем обращениям будут приняты соответствующие решения, пообещали в ведомстве- Глава государства озвучил одну из приоритетных задач – устранение всех искусственных барьеров и ограничений, сдерживающих предпринимательский дух деятельных казахстанцев. Департаментом на постоянной основе проводятся мероприятия по защите бизнеса от незаконного вмешательства государственных структур. Государственные органы не должны создавать административные препятствия для честных, конкурентоспособных владельцев бизнеса, - сказал Шамурайт Шаменов.Напомним, в Мангистауской области работает мобильная группа по защите прав предпринимателей. Вы можете обратиться в Антикоррупционную службу по фактам, воспрепятствующим ведению бизнеса.