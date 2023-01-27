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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 11:04

Просмотров: 805

Порядка 30 предпринимателей в Мангистау пожаловались на создание барьеров со стороны госорганов

Антикор Мангистау выслушал жалобы предпринимателей и пообещал принять соответствующие решения.

Фото пресс-службы ведомства
На площадке Палаты предпринимателей «Атамекен» временно исполняющий обязанности руководителя департамента Антикоррупционной службы Шамурайт Шаменов провёл приём по вопросам защиты прав и интересов предпринимателей.

Порядка 30 предпринимателей в Мангистау пожаловались на создание барьеров со стороны госорганов


Порядка 30 предпринимателей в Мангистау пожаловались на создание барьеров со стороны госорганов


Порядка 30 предпринимателей обратились с жалобами на административные барьеры, возникающие при оформлении документов, проблемы при подключении к объектам электроэнергии, оформлении земельных участков. По всем обращениям будут приняты соответствующие решения, пообещали в ведомстве

- Глава государства озвучил одну из приоритетных задач – устранение всех искусственных барьеров и ограничений, сдерживающих предпринимательский дух деятельных казахстанцев. Департаментом на постоянной основе проводятся мероприятия по защите бизнеса от незаконного вмешательства государственных структур. Государственные органы не должны создавать административные препятствия для честных, конкурентоспособных владельцев бизнеса, - сказал Шамурайт Шаменов.

Порядка 30 предпринимателей в Мангистау пожаловались на создание барьеров со стороны госорганов


Напомним, в Мангистауской области работает мобильная группа по защите прав предпринимателей. Вы можете обратиться в Антикоррупционную службу по фактам, воспрепятствующим ведению бизнеса.

Если вам стало известно о фактах коррупции, вы также можете обратиться в Call-центр Антикоррупционной службы по бесплатному номеру 1424, который работает круглосуточно.



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Комментарии ( 2 )

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Ingul (Посетители) Сегодня, 12:48
Во властных структурах редко встречаются чиновники способные взять на себя ответственность и разрешить.
Большинство умеют только запрещать, потому что за это ответственности нет.
Бюрократия не победима.
 
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Феникс (Посетители) Сегодня, 12:14
Государственные органы не должны создавать административные препятствия для честных, конкурентоспособных владельцев бизнеса, - сказал Шамурайт Шаменов.
Ключевые слова здесь для честных владельцев бизнеса, а не для тех кто нарушают законы прикрываясь мораторием и вдобавок скулят что их ущемляют.
 
 

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