Без талона не принимают: жительница Актау пожаловалась на невозможность экстренно попасть на приём к детскому дерматологу

По словам женщины, у её 10-летнего сына в области рта появились гнойные болячки, в связи с чем родители обратились к педиатру, но их перенаправили в областной кожно-венерологический диспансер.- Обратившись в диспансер, нам сказали, что к врачу можно попасть только по талону. Запись на талоны уже расписана на неделю вперед. Нам выдали талон на 30 января. За ночь у сына на лице болячек стало намного больше, я перепугалась и сразу же поехала в диспансер в надежде, что нас сможет принять врач, оказав экстренно помощь, но там нас не приняли и даже не взглянули на ребёнка, - рассказала мама мальчика.В больнице женщину ждало разочарование, так как в оказании помощи ребёнку ей отказали, сославшись на отсутствие талона.- Из-за того, что болячки появились в области рта, сыну стало сложно кушать. А если у моего сына какая-то инфекция, он же в школу ходит, больничный нам не открыли. Получается, ребёнок будет подвергать опасности и других детей. Почему в кожно-венерологическом диспансере не предусмотрено оказание помощи экстренным больным? Почему дети теперь должны страдать и мучиться, пока не наступит время приёма к врачу по талону? Как быть родителям, оказавшись в такой ситуации? В регистратуре нас просто послали к частному врачу, - отметила женщина.Исполняющая обязанности директора ГКП на ПХВ «МОКВД» Татьяна Лаврова прокомментировала жалобу родительницы и отметила, что кожно-венерологическая помощь оказывается только в плановом порядке.- У нас в больнице работает один единственый детский дерматолог. В связи с нехваткой врачей приём поциентов провожу я сама и мой заместитель. Обычно в таких ситуациях мы всегда стараемся принять ребёнка и осмотреть. Любые вопросы можно решить, не выходя из здания больницы. Но не у всех родителей хватает терпения и времени ждать. На регистратуре наши работники предлагают пациентам, если они не готовы столько ждать, то всегда есть альтернатива пойти на приём к частному врачу. Родители должны понимать, если с ребёнком произошел экстренный случай, то необходимо сразу его везти в детскую инфекционную больницу или же в областную детскую больницу в приемный покой, - сказала Татьяна Лаврова.