В Мангистау презентовали концепцию программы «Атлас новых профессий»

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В рамках реализации проекта предусматривается проведение анализа, чтобы выявить, какие профессии наиболее востребованы в регионе. Дальнейшая работа заключается в проведении профориентации среди учащихся 8-11 классов.



- При помощи Атласа новых профессий можно прогнозировать потребности на рынке труда. Мы видим, что со временем некоторые профессии исчезают, а значит появляются новые профессии. К примеру, в нашем регионе активно развивается туризм. Соответственно, нужны специалисты, знающие, как увеличить туристический потенциал региона. Также могу привести в пример профессию под названием бренд-менеджер – это человек, который знает, как устроены внутренние процессы и внешние коммуникации бренда, владеет всей маркетинговой информацией. Планируется, что концепция программы будет утверждена в марте 2023 года. Уже в сентябре будут готовиться кадры, - сообщил Берик Ахметов, президент НАО «Каспийский университет технологий и инжиниринга имени Ш. Есенова».



Аким Мангистауской области Нурлан Ногаев отметил, что возможностью обучиться новой профессии должны иметь не только выпускники городских школ, но и сельских.



- Необходимо уделять большое внимание подготовке кадров, чтобы на рынке труда не было дефицита квалифицированных специалистов. Для этого необходимо усилить работу над повышением качества образования не только в городских школах, но и сельских. Мы должны вырастить конкурентную молодёжь, которая будет способствовать развитию нашего региона, - отметил Нурлан Ногаев.