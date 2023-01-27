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ЛАДА.kz » Общество

Жанна Сагидуллакызы

Опубликовано: Вчера, 18:34

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В Актауском гарнизоне проходят учения специальных подразделений военных моряков

На полигоне «Оймаша» в Мангистауской области военнослужащие десантно-штурмового батальона провели боевые стрельбы отделений и отработали тактику действий подразделений в населённом пункте, передаёт Центр общественных коммуникаций со ссылкой на пресс-службу Актауского гарнизона.

Фото ЦОК
По плану учений группа незаконных вооруженных формирований до 15 человек сосредоточилась в 20 километрах северо-западнее полигона «Оймаша» в труднодоступной пустынной местности.

Злоумышленники создали боевые лагеря с целью подготовки и проведения диверсионных действий на промышленных объектах Мангистауской области.

В соответствии с поставленной учебно-боевой задачей личный состав отделений десантно-штурмовых рот под прикрытием боевых машин десанта отработал штурм населённого пункта из штатного вооружения. Подразделения захватили огневые позиции условного противника с последующим удержанием указанного рубежа до прибытия основных сил.

- В ходе занятия были отработаны вопросы подготовки личного состава отделений к выполнению практических стрельб из штатного оружия, работы командиров отделений по руководству личным составом в условиях, приближенным к боевым. Отработаны и вопросы принятия решения по поступающим вводным, а также удержания боевого порядка отделений, действующих в боевой линии или за боевой машиной для ведения боя в населенном пункте, - отметил командир десантно-штурмового батальона морской пехоты военно-морских сил, майор Анзор Лабазанов.

К учениям были привлечены более 10 единиц военной и специальной техники, а также весь личный состав батальона. На следующем этапе боевой подготовки военнослужащие отработают слаживание взводов.



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