Семь жителей Мангистау нарушили пробационный контроль: они могут вновь оказаться на скамье подсудимых

Фото ДП Мангистауской области

Сотрудники пробации Департамента уголовно-исполнительной системы (УИС) по Мангистауской области с 26 по 28 января проводят оперативно-профилактическое мероприятие «Пробационный контроль». Цель мероприятия - профилактика правонарушений и преступлений среди осужденных, которых приговорили к наказанию, не предусматривающему лишение свободы.



- В первый день мероприятия по месту жительства проверено около 100 человек. В результате выявлено, что 7 лиц в установленное судом время не находились в своих домах. С ними была проведена разъяснительная работа и были предупреждены, - сообщил руководитель отдела руководства службой пробации УИС подполковник юстиции Габит Чутабеков.



В Тупкараганском районе на учете состоит более 80 человек. С каждым из них провели беседы сотрудники пробации, призывали не нарушать порядок, своевременно находиться в своих домах.



- По Тупкараганскому району проверено более 15 лиц по адресам. Мы проводим разъяснительную работу не только с ними, но и с их членами семьи, оказываем социально-правовую помощь. Это положительно оказывает влияние на осужденного, - говорит начальник отдела службы пробации Тупкараганского района, капитан юстиции Айхайбек Наков.



В случае умышленного грубого нарушения требований суда и службы пробации предусмотрена ответственность. Например, суд может вынести решение об изменении приговора к лишению свободы.



В прошлом году 47 жителей Мангистау нарушили порядок, за что они вновь оказались на скамье подсудимых.