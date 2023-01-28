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ЛАДА.kz » Общество

Жанна Сагидуллакызы

Опубликовано: Сегодня, 10:48

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Семь жителей Мангистау нарушили пробационный контроль: они могут вновь оказаться на скамье подсудимых

В Мангистау с 26 по 28 января проходит оперативно-профилактическое мероприятие «Пробационный контроль». По месту жительства проверено около 100 человек с судимостью. В результате выявлено, что семь человек в установленное судом время не находились в своих домах. Их предупредили об ответственности за нарушение пробационного контроля. Об этом сообщает пресс-служба департамента полиции Мангистауской области.

Фото ДП Мангистауской области
Сотрудники пробации Департамента уголовно-исполнительной системы (УИС) по Мангистауской области с 26 по 28 января проводят оперативно-профилактическое мероприятие «Пробационный контроль». Цель мероприятия - профилактика правонарушений и преступлений среди осужденных, которых приговорили к наказанию, не предусматривающему лишение свободы.

- В первый день мероприятия по месту жительства проверено около 100 человек. В результате выявлено, что 7 лиц в установленное судом время не находились в своих домах. С ними была проведена разъяснительная работа и были предупреждены, - сообщил руководитель отдела руководства службой пробации УИС подполковник юстиции Габит Чутабеков.

В Тупкараганском районе на учете состоит более 80 человек. С каждым из них провели беседы сотрудники пробации, призывали не нарушать порядок, своевременно находиться в своих домах.

- По Тупкараганскому району проверено более 15 лиц по адресам. Мы проводим разъяснительную работу не только с ними, но и с их членами семьи, оказываем социально-правовую помощь. Это положительно оказывает влияние на осужденного, - говорит начальник отдела службы пробации Тупкараганского района, капитан юстиции Айхайбек Наков.

В случае умышленного грубого нарушения требований суда и службы пробации предусмотрена ответственность. Например, суд может вынести решение об изменении приговора к лишению свободы.

В прошлом году 47 жителей Мангистау нарушили порядок, за что они вновь оказались на скамье подсудимых.



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