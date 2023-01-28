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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 16:21

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Судей наградили в Актау

Награждены судьи и сотрудники судов, отличившиеся своей работой.

Награждение Руслана Кабиева
Как сообщает пресс-служба областного суда, награды вручал председатель областного суда Бек Аметов.

В частности, почётным знаком «Үш би» Союза судей РК награждены судья Мангистауского областного суда Руслан Кабиев и председатель суда №2 Актау Рахымжан Бейсенов.

Судей наградили в Актау


Почётный знак «Жеті жарғы» достался судье специализированного суда по административным правонарушениям Актау Айиде Аташевой.

Судей наградили в Актау


Юбилейную медаль «30 лет судебной системе Республики Казахстан» вручили судье областного суда Айжан Молбаевой.

Судей наградили в Актау


Также была вручена специальная «Грамота» председателю судебной коллегии по административным делам областного суда Исатаю Сматову.

Судей наградили в Актау


Администратор судов по Мангистауской области Аманбек Калпаков наградил почётным знаком «Активный работник судебной системы» главного специалиста канцелярии Жанаозенского городского суда Армана Дильмагамбетова, главного специалиста канцелярии Каракиянского районного суда Айнур Алиманову и главного специалиста-секретаря судебного заседания канцелярии специализированного межрайонного экономического суда Мангистауской области Гулсим Матжанову.

Судей наградили в Актау

Судей наградили в Актау

Судей наградили в Актау


Были объявлены благодарности и вручены почётные грамоты ещё нескольким сотрудникам, отличившимся хорошей работой.

Судей наградили в Актау

Судей наградили в Актау

Судей наградили в Актау

Судей наградили в Актау



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