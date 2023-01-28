Судей наградили в Актау

Как сообщает пресс-служба областного суда, награды вручал председатель областного суда Бек Аметов.В частности, почётным знаком «Үш би» Союза судей РК награждены судья Мангистауского областного суда Руслан Кабиев и председатель суда №2 Актау Рахымжан Бейсенов.Почётный знак «Жеті жарғы» достался судье специализированного суда по административным правонарушениям Актау Айиде Аташевой.Юбилейную медаль «30 лет судебной системе Республики Казахстан» вручили судье областного суда Айжан Молбаевой.Также была вручена специальная «Грамота» председателю судебной коллегии по административным делам областного суда Исатаю Сматову.Администратор судов по Мангистауской области Аманбек Калпаков наградил почётным знаком «Активный работник судебной системы» главного специалиста канцелярии Жанаозенского городского суда Армана Дильмагамбетова, главного специалиста канцелярии Каракиянского районного суда Айнур Алиманову и главного специалиста-секретаря судебного заседания канцелярии специализированного межрайонного экономического суда Мангистауской области Гулсим Матжанову.Были объявлены благодарности и вручены почётные грамоты ещё нескольким сотрудникам, отличившимся хорошей работой.