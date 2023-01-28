Съёмные квартиры проверяют в пригороде Актау

- Собранные в отношении собственников квартир документы направлены в налоговую службу, а иностранцы понесут предусмотренную законом ответственность за нарушение требований миграционного законодательства, - передали в полиции.

Как сообщили в отделе полиции Мунайлинского района, на территории района проводится ОПМ «Съёмная квартира». Мероприятие продлится до 7 февраля.Целью ОПМ является профилактика тяжких и особо тяжких преступлений, которые могут произойти в съёмных квартирах. Также выявление иностранных граждан, проживающих без регистрации, и собственников квартир, незаконно сдающих жильё в аренду.Стражи порядка в дни ОПМ работают в усиленном режиме.