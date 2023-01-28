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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 14:11

Просмотров: 1195

Съёмные квартиры проверяют в пригороде Актау

Полиция работает в усиленном режиме.

Фото предоставили в полиции
Как сообщили в отделе полиции Мунайлинского района, на территории района проводится ОПМ «Съёмная квартира». Мероприятие продлится до 7 февраля.

Целью ОПМ является профилактика тяжких и особо тяжких преступлений, которые могут произойти в съёмных квартирах. Также выявление иностранных граждан, проживающих без регистрации, и собственников квартир, незаконно сдающих жильё в аренду.

Съёмные квартиры проверяют в пригороде Актау


- Собранные в отношении собственников квартир документы направлены в налоговую службу, а иностранцы понесут предусмотренную законом ответственность за нарушение требований миграционного законодательства, - передали в полиции.


Съёмные квартиры проверяют в пригороде Актау


Стражи порядка в дни ОПМ работают в усиленном режиме.

Съёмные квартиры проверяют в пригороде Актау



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