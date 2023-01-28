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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 19:22

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Программы по повышению качества образования реализуются в школах Мангистау

Сельские и городские школы должны иметь равные возможности, отметил аким области Нурлан Ногаев.

Фото предоставили в областном акимате
Как сообщает пресс-служба акима Мангистауской области, 27 января состоялось совещание по вопросам реализации проектов, направленных на улучшение качества образования в школах и повышение квалификации преподавательского состава.

В школах Мангистау реализуют программу компании Eurasian Center for People Management, которая направлена на сокращение разрыва между городскими и сельскими школами, а также повышение квалификаций учителей.

В проекте участвуют 23 сельские и городские школы региона.

- В рамках программы были проведены выездные исследования в общеобразовательных школах региона, на основе которых был разработан и реализован проект обучения управленческих команд школ, где под менторством наставников ведётся разработка Стратегий развития 23-х партнерских школ до 2025 года. Участники проекта, в том числе учителя английского языка, прошли тренинг, где говорилось о том, как сделать учеников самостоятельными и мотивированными, а учителя математики взглянули на вопрос «Как провести успешно каждый урок математики?» с нового ракурса: Математика не изменится, учитель может поменяться, - рассказала руководитель проекта Асель Какенова.


Работа по повышению квалификации учителей проводится в школах Жанаозена, где реализуется проект по внедрению опыта работы лицея «Білім-инновация». Проектом охвачены шесть школ и 757 учителей.

Аким области Нурлан Ногаев в своем выступлении отметил, что сельские и городские школы должны иметь равные возможности.

- Мы должны обеспечить равными образовательными возможностями детей с самыми разными стартовыми условиями. Проще говоря, сделать так, чтобы место, где ребёнок родился, не являлось ограничивающим фактором для его профессионального самоопределения, мечтаний и амбиций. Необходимо, чтобы передовые достижения мирового уровня, используемые в образовательном процессе, были полностью внедрены в регионе. Мы, как представители местного исполнительного органа, готовы оказать административную и финансовую поддержку. Нужно формировать поколение граждан, которые будут готовы пополнять человеческий капитал и способствовать активному развитию региона, - сказал Нурлан Ногаев.



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