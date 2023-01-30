Самые высокие цены на социально значимые продукты питания зафиксировали в Мангистауской области

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Заместитель Премьер-Министра – министр торговли и интеграции РК Серик Жумангарин провел совещание по вопросам сдерживания цен на социально значимые продовольственные товары (СЗПТ) в регионах.
По данным сайта primeminister.kz, в разрезе областей цены на социально значимые продукты питания с начала года больше всего выросли в Мангистауском регионе - на 2,9 процента, где подорожало сразу 10 наименований СЗПТ. В тройку антилидеров также попали область Улытау (с ростом цен на 2,6 процента) и Астана (рост на 2,1 процента).
В то же время, по данным Комитета торговли, региональные комиссии по сдерживанию цен начали показывать реальные результаты в выявлении непродуктивных посредников (с начала года в регионах проведено 125 заседаний по этому вопросу).
- В Алматы выявлены цепочки непродуктивных посредников и факты превышения торговой надбавки выше 15 процентов на продовольственных рынках «Жулдыз» и «Арыстан». По результатам работы комиссии руководство рынков распорядилось не впускать на их территории лишних посредников, тем самым устранив незаконную деятельность, приводящую к росту цен, - сообщил исполняющий обязанности председателя Комитета торговли Айдар Абильдабеков.
По его словам, в Северо-Казахстанской области выявлен посредник, который поставлял яйца (С1) в магазин «у дома». В Алматинской области по линии АЗРК (Агентство по защите и развитию конкуренции) в действиях двух предприятий усматриваются признаки антиконкурентных согласованных действий при реализации куриных яиц социальной категории. Все эти факты, как заверяют чиновники, свидетельствуют, что региональные комиссии начали выявлять конкретные случаи посредничества и принимать соответствующие меры.
Вице-министр сельского хозяйства РК Баглан Бекбауов доложил о проводимой работе по формированию резервов региональных стабилизационных фондов по овощам на предстоящее межсезонье.
- Двенадцать регионов уже законтрактовали объемы картофеля свыше 100 процентов потребности на межсезонье, семь – свыше 50%; по моркови – десять регионов создали запасы более 100%, восемь – свыше 50 процентов; по капусте – пять регионов подписали договоры на 100 процентов по обеспечению потребности, девять – свыше 50 процентов. По луку – девять регионов находятся в зеленой зоне, то есть законтрактовали объемов более 100 процентов от потребности, восемь – свыше 50 процентов. В красной зоне, это контрактация менее 50 процентов, по запасам картофеля – Алматинская область, по моркови – Павлодарская и Алматинская, по капусте – Мангистауская, Абайская, Алматинская, Жамбылская, Атырауская, Павлодарская, по луку – Алматинская, Павлодарская, Жетысу, - сообщил Баглан Бекбауов.
На сегодня при нормах потребления риса до сбора нового урожая в 56,5 тысячи тонн (период с февраля по август 2023 года) запасы акиматов составляют 88,6 тысячи тонн. Кроме того, производители Кызылординской области готовы отгрузить дополнительно рис в объеме 5,9 тысячи тонн, если будет потребность. Таким образом, как говорят чиновники, имеющихся запасов риса достаточно, чтобы полностью обеспечить потребность страны в рисе до следующего урожая.
По данным статистики, в республике сегодня действуют 1,2 тысячи га теплиц, производящих огурцы и помидоры в совокупности порядка 190 тысяч тонн. Этого объема достаточно, чтобы обеспечить спрос населения в тепличных овощах, говорят чиновники.
- Цены на овощи в межсезонье должны быть стабильными в каждом регионе, не отличаться от установленных индикативов (цена закупа плюс транспортные расходы, хранение и торговая надбавка). Мы утвердили схему закупа ранних овощей через форвард, но далеко не все регионы следуют ей, продолжают через «оборотные схемы». Поручаю Комитету торговли проверить все регионы по ценам закупа овощей через форвардные закупы и «оборотные схемы», также сделать анализ цен. По его итогам будем принимать решения, - подвел итоги совещания Серик Жумангарин.
По данным сайта primeminister.kz, в разрезе областей цены на социально значимые продукты питания с начала года больше всего выросли в Мангистауском регионе - на 2,9 процента, где подорожало сразу 10 наименований СЗПТ. В тройку антилидеров также попали область Улытау (с ростом цен на 2,6 процента) и Астана (рост на 2,1 процента).
В то же время, по данным Комитета торговли, региональные комиссии по сдерживанию цен начали показывать реальные результаты в выявлении непродуктивных посредников (с начала года в регионах проведено 125 заседаний по этому вопросу).
- В Алматы выявлены цепочки непродуктивных посредников и факты превышения торговой надбавки выше 15 процентов на продовольственных рынках «Жулдыз» и «Арыстан». По результатам работы комиссии руководство рынков распорядилось не впускать на их территории лишних посредников, тем самым устранив незаконную деятельность, приводящую к росту цен, - сообщил исполняющий обязанности председателя Комитета торговли Айдар Абильдабеков.
По его словам, в Северо-Казахстанской области выявлен посредник, который поставлял яйца (С1) в магазин «у дома». В Алматинской области по линии АЗРК (Агентство по защите и развитию конкуренции) в действиях двух предприятий усматриваются признаки антиконкурентных согласованных действий при реализации куриных яиц социальной категории. Все эти факты, как заверяют чиновники, свидетельствуют, что региональные комиссии начали выявлять конкретные случаи посредничества и принимать соответствующие меры.
Вице-министр сельского хозяйства РК Баглан Бекбауов доложил о проводимой работе по формированию резервов региональных стабилизационных фондов по овощам на предстоящее межсезонье.
- Двенадцать регионов уже законтрактовали объемы картофеля свыше 100 процентов потребности на межсезонье, семь – свыше 50%; по моркови – десять регионов создали запасы более 100%, восемь – свыше 50 процентов; по капусте – пять регионов подписали договоры на 100 процентов по обеспечению потребности, девять – свыше 50 процентов. По луку – девять регионов находятся в зеленой зоне, то есть законтрактовали объемов более 100 процентов от потребности, восемь – свыше 50 процентов. В красной зоне, это контрактация менее 50 процентов, по запасам картофеля – Алматинская область, по моркови – Павлодарская и Алматинская, по капусте – Мангистауская, Абайская, Алматинская, Жамбылская, Атырауская, Павлодарская, по луку – Алматинская, Павлодарская, Жетысу, - сообщил Баглан Бекбауов.
На сегодня при нормах потребления риса до сбора нового урожая в 56,5 тысячи тонн (период с февраля по август 2023 года) запасы акиматов составляют 88,6 тысячи тонн. Кроме того, производители Кызылординской области готовы отгрузить дополнительно рис в объеме 5,9 тысячи тонн, если будет потребность. Таким образом, как говорят чиновники, имеющихся запасов риса достаточно, чтобы полностью обеспечить потребность страны в рисе до следующего урожая.
По данным статистики, в республике сегодня действуют 1,2 тысячи га теплиц, производящих огурцы и помидоры в совокупности порядка 190 тысяч тонн. Этого объема достаточно, чтобы обеспечить спрос населения в тепличных овощах, говорят чиновники.
- Цены на овощи в межсезонье должны быть стабильными в каждом регионе, не отличаться от установленных индикативов (цена закупа плюс транспортные расходы, хранение и торговая надбавка). Мы утвердили схему закупа ранних овощей через форвард, но далеко не все регионы следуют ей, продолжают через «оборотные схемы». Поручаю Комитету торговли проверить все регионы по ценам закупа овощей через форвардные закупы и «оборотные схемы», также сделать анализ цен. По его итогам будем принимать решения, - подвел итоги совещания Серик Жумангарин.