Сколько жителей в доме престарелых в Актау

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В Центре оказания специальных социальных услуг №2 (дом престарелых) сообщили, что на сегодняшний день у них проживают 98 пенсионеров и инвалидов.
- В Центре находится 65 мужчин и 33 женщины, - отметили в медучреждении.
Попасть в дом престарелых можно только по решению уполномоченного органа - городского отдела занятости, отметили в Центре оказания специальных социальных услуг №2.
Специалисты бюро национальной статистики провели подсчёт, сколько пенсионеров проживают в казахстанских домах престарелых.
- В казахстанских домах престарелых и инвалидов (взрослых) на 1 января 2023 года проживают 20 733 пенсионера. Из них 11 868 – мужчины, 8 865 – женщины, — отмечено в информации бюро.
Большинство домов находятся в Восточно-Казахстанской (17 домов на 2787 мест), Карагандинской (11 домов на 2527 мест) и Западно-Казахстанской областях (11 домов на 1294 места).
Далее идёт Костанайская область (9 домов на 1723 места). В Акмолинской (на 1218 мест) и Алматинской областях (на 1810 мест) по восемь домов.
В остальных регионах страны насчитывается от двух до шести домов престарелых и инвалидов.
- В Центре находится 65 мужчин и 33 женщины, - отметили в медучреждении.
Попасть в дом престарелых можно только по решению уполномоченного органа - городского отдела занятости, отметили в Центре оказания специальных социальных услуг №2.
Специалисты бюро национальной статистики провели подсчёт, сколько пенсионеров проживают в казахстанских домах престарелых.
- В казахстанских домах престарелых и инвалидов (взрослых) на 1 января 2023 года проживают 20 733 пенсионера. Из них 11 868 – мужчины, 8 865 – женщины, — отмечено в информации бюро.
Большинство домов находятся в Восточно-Казахстанской (17 домов на 2787 мест), Карагандинской (11 домов на 2527 мест) и Западно-Казахстанской областях (11 домов на 1294 места).
Далее идёт Костанайская область (9 домов на 1723 места). В Акмолинской (на 1218 мест) и Алматинской областях (на 1810 мест) по восемь домов.
В остальных регионах страны насчитывается от двух до шести домов престарелых и инвалидов.
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