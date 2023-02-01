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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Вчера, 15:44

Просмотров: 3075

Сколько жителей в доме престарелых в Актау

На сегодня, по данным бюро национальной статистики, 20,7 тысячи пенсионеров проживают в казахстанских домах престарелых. В Актау расположен всего один дом для престарелых и в нём проживают 98 человек.

Иллюстративное фото
В Центре оказания специальных социальных услуг №2 (дом престарелых) сообщили, что на сегодняшний день у них проживают 98 пенсионеров и инвалидов.

- В Центре находится 65 мужчин и 33 женщины, - отметили в медучреждении.

Попасть в дом престарелых можно только по решению уполномоченного органа - городского отдела занятости, отметили в Центре оказания специальных социальных услуг №2.

Специалисты бюро национальной статистики провели подсчёт, сколько пенсионеров проживают в казахстанских домах престарелых.

- В казахстанских домах престарелых и инвалидов (взрослых) на 1 января 2023 года проживают 20 733 пенсионера. Из них 11 868 – мужчины, 8 865 – женщины, — отмечено в информации бюро.

Большинство домов находятся в Восточно-Казахстанской (17 домов на 2787 мест), Карагандинской (11 домов на 2527 мест) и Западно-Казахстанской областях (11 домов на 1294 места).

Далее идёт Костанайская область (9 домов на 1723 места). В Акмолинской (на 1218 мест) и Алматинской областях (на 1810 мест) по восемь домов.

В остальных регионах страны насчитывается от двух до шести домов престарелых и инвалидов.

Сколько жителей в доме престарелых в Актау



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