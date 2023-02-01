Назначены новый прокурор Актау и заместитель прокурора Мангистауской области

Приказом Генерального прокурора прокурором Актау назначен старший советник юстиции Ержан Турмагамбетов.Ержан Турмагамбетов родился в 1974 году.Окончил Казахский гуманитарно-юридический университет по специальности «юриспруденция».Трудовую деятельность начал в 2004 году в прокуратуре Атырауской области.Имеет большой опыт работы в органах прокуратуры.Работал начальником отдела прокуратуры Атырау, начальником отдела прокуратуры района Сарыарка Астана, начальником отдела затем помощником Генерального прокурора.С октября 2017 года занимал должность заместителя прокурора Мангистауской области.А также приказом Генерального прокурора заместителем прокурора Мангистауской области назначен старший советник юстиции Берик Кулмагамбет.Берик Кулмагамбет родился в 1981 году.Окончил Казахский гуманитарно-юридический университет по специальности «правоведение».Трудовую деятельность начал в 2003 году в прокуратуре Алматинской области.Имеет большой опыт работы в органах прокуратуры.Работал заместителем прокурора района Сарыарка Астана, начальником управления прокуратуры города Астана, старшим помощником Генерального прокурора, Атырауским транспортным прокурором.С февраля 2018 года руководил прокуратурой Актау Мангистауской области.