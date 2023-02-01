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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Вчера, 16:24

Просмотров: 4806

Назначены новый прокурор Актау и заместитель прокурора Мангистауской области

Прокурором Актау назначен старший советник юстиции Ержан Турмагамбетов. Заместителем прокурора Мангистауской области назначен старший советник юстиции Берик Кулмагамбет.Об этом сообщает пресс-служба Мангистауской областной прокуратуры.

Иллюстративное фото
Приказом Генерального прокурора прокурором Актау назначен старший советник юстиции Ержан Турмагамбетов.

Назначены новый прокурор Актау и заместитель прокурора Мангистауской области


Ержан Турмагамбетов родился в 1974 году.

Окончил Казахский гуманитарно-юридический университет по специальности «юриспруденция».

Трудовую деятельность начал в 2004 году в прокуратуре Атырауской области.
Имеет большой опыт работы в органах прокуратуры.

Работал начальником отдела прокуратуры Атырау, начальником отдела прокуратуры района Сарыарка Астана, начальником отдела затем помощником Генерального прокурора.

С октября 2017 года занимал должность заместителя прокурора Мангистауской области.

А также приказом Генерального прокурора заместителем прокурора Мангистауской области назначен старший советник юстиции Берик Кулмагамбет.

Назначены новый прокурор Актау и заместитель прокурора Мангистауской области


Берик Кулмагамбет родился в 1981 году.

Окончил Казахский гуманитарно-юридический университет по специальности «правоведение».

Трудовую деятельность начал в 2003 году в прокуратуре Алматинской области.

Имеет большой опыт работы в органах прокуратуры.

Работал заместителем прокурора района Сарыарка Астана, начальником управления прокуратуры города Астана, старшим помощником Генерального прокурора, Атырауским транспортным прокурором.

С февраля 2018 года руководил прокуратурой Актау Мангистауской области.



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