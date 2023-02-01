Назначены новый прокурор Актау и заместитель прокурора Мангистауской области

Иллюстративное фото
Приказом Генерального прокурора прокурором Актау назначен старший советник юстиции Ержан Турмагамбетов.
Ержан Турмагамбетов родился в 1974 году.
Окончил Казахский гуманитарно-юридический университет по специальности «юриспруденция».
Трудовую деятельность начал в 2004 году в прокуратуре Атырауской области.
Имеет большой опыт работы в органах прокуратуры.
Работал начальником отдела прокуратуры Атырау, начальником отдела прокуратуры района Сарыарка Астана, начальником отдела затем помощником Генерального прокурора.
С октября 2017 года занимал должность заместителя прокурора Мангистауской области.
А также приказом Генерального прокурора заместителем прокурора Мангистауской области назначен старший советник юстиции Берик Кулмагамбет.
Берик Кулмагамбет родился в 1981 году.
Окончил Казахский гуманитарно-юридический университет по специальности «правоведение».
Трудовую деятельность начал в 2003 году в прокуратуре Алматинской области.
Имеет большой опыт работы в органах прокуратуры.
Работал заместителем прокурора района Сарыарка Астана, начальником управления прокуратуры города Астана, старшим помощником Генерального прокурора, Атырауским транспортным прокурором.
С февраля 2018 года руководил прокуратурой Актау Мангистауской области.
Ержан Турмагамбетов родился в 1974 году.
Окончил Казахский гуманитарно-юридический университет по специальности «юриспруденция».
Трудовую деятельность начал в 2004 году в прокуратуре Атырауской области.
Имеет большой опыт работы в органах прокуратуры.
Работал начальником отдела прокуратуры Атырау, начальником отдела прокуратуры района Сарыарка Астана, начальником отдела затем помощником Генерального прокурора.
С октября 2017 года занимал должность заместителя прокурора Мангистауской области.
А также приказом Генерального прокурора заместителем прокурора Мангистауской области назначен старший советник юстиции Берик Кулмагамбет.
Берик Кулмагамбет родился в 1981 году.
Окончил Казахский гуманитарно-юридический университет по специальности «правоведение».
Трудовую деятельность начал в 2003 году в прокуратуре Алматинской области.
Имеет большой опыт работы в органах прокуратуры.
Работал заместителем прокурора района Сарыарка Астана, начальником управления прокуратуры города Астана, старшим помощником Генерального прокурора, Атырауским транспортным прокурором.
С февраля 2018 года руководил прокуратурой Актау Мангистауской области.
Оставьте свой комментарий первым.