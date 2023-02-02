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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 10:08

Просмотров: 1747

Партия «AMANAT»: принадлежавшие Болату Назарбаеву 239 тысяч гектаров земли в Мангистауской области вернули государству

Об этом заявил председатель Республиканского общественного совета по развитию государственного управления и противодействию коррупции при партии «AMANAT» Ерлан Саиров.

Иллюстративное фото
Ерлан Саиров заявил, что в настоящее время государству уже возвращено 239 тысяч гектаров в Мангистауской области и 60 тысяч гектаров земли в Жамбылской области, собственником которых являлись дочерние компании Болата Назарбаева. Ранее в сотрудничестве с Генеральной прокуратурой было выявлено 59 земельных участков площадью 244 гектара, собственником которых при сомнительных обстоятельствах стал Болат Назарбаев.

- Главной миссией нашей партии является возвращение государству национальных богатств, незаконно перешедших в частные руки. Мы будем системно вести эту работу. «Знатность» фамилии, прошлые заслуги и толщина кошелька - не препятствие для восстановления справедливости. Увели у народа? Вернете!, – сказал Ерлан Саиров.



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Комментарии ( 3 )

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  • Sportikus
 Al Neri (Посетители) Сегодня, 12:52
Цитата: Alex362
Простая арифметика 2390/77 = 31 городов Актау.


Между Актау и Акшукуром - 10 Актау влезет

еще 20 наверное подальше где-то
 
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  • Sportikus
 Alex362 (Посетители) Сегодня, 12:50
На минуточку - 239 тысяч гектаров это 2390 км2. Город Актау - 77 км2. Простая арифметика 2390/77 = 31 городов Актау.
 
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  • Adai11
  • Sportikus
 ak12 (Посетители) Сегодня, 10:47
«Знатность» фамилии, прошлые заслуги и толщина кошелька - не препятствие для восстановления справедливости. Увели у народа? Вернете!, – сказал Ерлан Саиров.

Это он погорячился наверное.Или с похмела ляпнул? Типа пчелы против мёда получается.Какой то клочок, никому ненужной земли вернули, теперь об этом будут до конца года кричать. Лучше бы про то,куда потратили триллионы, выделенные партий из нашего кармана рассказали.
 
 

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