Партия «AMANAT»: принадлежавшие Болату Назарбаеву 239 тысяч гектаров земли в Мангистауской области вернули государству

Иллюстративное фото
Ерлан Саиров заявил, что в настоящее время государству уже возвращено 239 тысяч гектаров в Мангистауской области и 60 тысяч гектаров земли в Жамбылской области, собственником которых являлись дочерние компании Болата Назарбаева. Ранее в сотрудничестве с Генеральной прокуратурой было выявлено 59 земельных участков площадью 244 гектара, собственником которых при сомнительных обстоятельствах стал Болат Назарбаев.
- Главной миссией нашей партии является возвращение государству национальных богатств, незаконно перешедших в частные руки. Мы будем системно вести эту работу. «Знатность» фамилии, прошлые заслуги и толщина кошелька - не препятствие для восстановления справедливости. Увели у народа? Вернете!, – сказал Ерлан Саиров.
- Главной миссией нашей партии является возвращение государству национальных богатств, незаконно перешедших в частные руки. Мы будем системно вести эту работу. «Знатность» фамилии, прошлые заслуги и толщина кошелька - не препятствие для восстановления справедливости. Увели у народа? Вернете!, – сказал Ерлан Саиров.