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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 10:09

Просмотров: 1143

Жители Актау пожаловались на очередь и давку в Мангистауской областной многопрофильной больнице

По словам посетителей, особенно много людей собираются в медучреждении в часы приема. В пресс-службе Мангистауской областной многопрофильной больницы прокомментировали жалобу горожан.

Кадр видео
В редакцию с жалобой обратились жители Актау. По их словам, они ежедневно сталкиваются с очередями и давкой на проходной в Мангистауской областной многопрофильной больнице.



- При посещении своих родных, которые лежат в больнице, нам приходится сталкиваться с бардаком и выстаивать очередь. Каждый день в часы приема там столпотворение, приходится ругаться с охранником больницы, он хамит и не пускает людей. По телефону также не дают информацию о больных пациентах, - пожаловалась жительница Актау.

В пресс-службе Мангистауской областной многопрофильной больницы рассказали, что ажиотаж и очереди спадают уже в 17:00.

Жители Актау пожаловались на очередь и давку в Мангистауской областной многопрофильной больнице


- Часы посещения пациентов в больнице с 16:00 до 19:30. Людей пропускают в порядке живой очереди. Ажиотаж спадает уже буквально к 17:00, после чего остальные посетители спокойно проходят к своим родным без очередей и давки, - отметили в пресс-службе медучреждения.

Жители Актау пожаловались на очередь и давку в Мангистауской областной многопрофильной больнице


В больнице также отметили, что о состоянии пациента можно узнавать по телефону круглосуточно.

Жители Актау пожаловались на очередь и давку в Мангистауской областной многопрофильной больнице


Жители Актау пожаловались на очередь и давку в Мангистауской областной многопрофильной больнице


Жители Актау пожаловались на очередь и давку в Мангистауской областной многопрофильной больнице


- В больнице на проходных дверях у нас везде развешаны номера телефонов врачей всех отделений. Мы предоставляем горожанам возможность общения с лечащим врачам по телефону, не выходя из дома. Также 24/7 информацию о пациенте можно узнать в сервисном центре. Потом для посещения пациентов согласно Постановлению Главного государственного санитарного врача необходимо наличие ПЦР-теста или же паспорта вакцинации. Только при наличии их посетителю будет выдан пропуск, - отметили в пресс-службе.



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Комментарии ( 2 )

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  • sakura.68
  • Argallo
 11900 (Посетители) Сегодня, 11:56
Ну так давка из-за самих же посетителей! Не могут подождать, не могут встать в нормальную очередь! Каждый пытается пропихнуться! Нет организованности в самих посетителях!
 
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  • YYP
  • sakura.68
 DiDa (Посетители) Сегодня, 11:32
Интересно, у них у самих медиков (врачей, медсестер, санитаров) имеются отрицательные ПЦР тесты или паспорта вакцинации, с не истекшими сроками?
 
 

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