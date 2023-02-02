Жители Актау пожаловались на очередь и давку в Мангистауской областной многопрофильной больнице

В редакцию с жалобой обратились жители Актау. По их словам, они ежедневно сталкиваются с очередями и давкой на проходной в Мангистауской областной многопрофильной больнице.- При посещении своих родных, которые лежат в больнице, нам приходится сталкиваться с бардаком и выстаивать очередь. Каждый день в часы приема там столпотворение, приходится ругаться с охранником больницы, он хамит и не пускает людей. По телефону также не дают информацию о больных пациентах, - пожаловалась жительница Актау.В пресс-службе Мангистауской областной многопрофильной больницы рассказали, что ажиотаж и очереди спадают уже в 17:00.- Часы посещения пациентов в больнице с 16:00 до 19:30. Людей пропускают в порядке живой очереди. Ажиотаж спадает уже буквально к 17:00, после чего остальные посетители спокойно проходят к своим родным без очередей и давки, - отметили в пресс-службе медучреждения.В больнице также отметили, что о состоянии пациента можно узнавать по телефону круглосуточно.- В больнице на проходных дверях у нас везде развешаны номера телефонов врачей всех отделений. Мы предоставляем горожанам возможность общения с лечащим врачам по телефону, не выходя из дома. Также 24/7 информацию о пациенте можно узнать в сервисном центре. Потом для посещения пациентов согласно Постановлению Главного государственного санитарного врача необходимо наличие ПЦР-теста или же паспорта вакцинации. Только при наличии их посетителю будет выдан пропуск, - отметили в пресс-службе.