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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 10:59

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Кто может получить бесплатную юридическую помощь в Актау

Кто имеет право получать бесплатную правовую консультацию и где ее получить, рассказали в департаменте юстиции Мангистауской области.

Иллюстративное фото
В департаменте юстиции Мангистауской области рассказали, в каких случаях и кому юридическая помощь оказывается бесплатно.

Бесплатную правовую консультацию оказывают физическим лицам по следующим вопросам:
- о взыскании алиментов (правовую консультацию может получить и супруг, и супруга);
- о назначении пенсии и пособий;
- о реабилитации;
- о получении статуса беженца или кандаса;
- несовершеннолетним, оставшимся без попечения родителей;
- по вопросам возмещения вреда, причиненного смертью кормильца;
- по вопросам возмещения вреда, причиненного повреждением здоровья, связанным с работой, либо причиненного уголовным правонарушением.

Бесплатная юридическая помощь оказывается также жертвам сексуального насилия, торговли людьми и подвергшимся пыткам.

Помощь также может получить следующая категория граждан по любым вопросом, не связанных с предпринимательской деятельностью:
- физические лица, являющиеся участниками Великой Отечественной войны;
- лица, приравненные по льготам к участникам Великой Отечественной войны;
- ветераны боевых действий на территории других государств;
- военнослужащие срочной службы;
- лица с инвалидностью первой и второй групп;
- пенсионеры по возрасту;
- многодетные семьи;
- малообеспеченные лица (семьи), имеющие среднедушевые доходы в месяц ниже черты бедности, установленной в областях, городах республиканского значения, столице;

В департаменте юстиции Мангистауской области рассказали, где можно найти юридических консультантов и адвокатов для получения бесплатной консультации.

- Список юридических консультантов и адвокатов, предоставляющих бесплатные правовые консультации, размещен на сайте департамента юстиции Мангистауской области. Также можно обратиться в палату юридических консультантов Мангистауской области или коллегию адвокатов Мангистауской области, - отметили в ведомстве.

Палата юридических консультантов Мангистауской области:
Актау, микрорайон 7, дом 7, офис 77, тел: 8 (777) 210-93-18
Электронная почта: urpalata.12@yahoo.com
Страница в Instagram: palata_yuristov_mang

Коллегия адвокатов Мангистауской области:
Актау, микрорайон 5, дом 7, офис 16, тел.: 8 (7292) 52-26-69, 52-26-48
Электрондная почта: kamo-aktau@mail.ru
Сайт: www.kamo.kz

В коллегии адвокатов 7 дней в неделю с 9:00 до 18:00 работает дежурный адвокат.

В ведомстве также рассказали, какие документы нужно предоставить жителям Актау для получения бесплатной правовой консультации.

- Перечень документов, подтверждающих права лиц на получение гарантированной государством юридической помощи, утвержденный Приказом Министра юстиции Республики Казахстан от 25 февраля 2015 года за №144, - пояснили в департаменте юстиции.

Адрес департамента юстиции Мангистауской области: Актау, 3Б микрорайон, здание 16. Телефон: 30-20-11.



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