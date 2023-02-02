В селе Кызылтобе ведутся работы по установке наземного газопровода

По словам главного специалиста отдела архитектуры, строительства, градостроительства Мунайлинского района Ислама Есенова, проект стартовал в 2022 году.Трубопровод был проложен во времена СССР по улицам Мереке, Наурыз, Арай, Атамекен, Сагиныш, Желтоксан, Маусым, Иманова, Молдагуловой, Маметовой, Ауэзова, Уалиханова, Жабаева.Общая протяженность - 31,6 километра. В настоящее время стальные трубы изношены, что затрудняет соблюдение требований безопасности.- Данный проект был разработан в 2020-2021 годах и профинансирован из республиканского бюджета в 2022 году. В августе начались строительно-монтажные работы. Подрядная организация - ТОО «Gas Energy Construction». Стоимость контракта - 613,76 миллиона тенге, - сказал главный специалист отдела архитектуры, строительства, градостроительства Мунайлинского района Ислам Есенов.Строительные работы продолжаются. Согласно плану, в июне текущего года планируется ввести трубопровод в эксплуатацию.