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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 15:24

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В селе Кызылтобе ведутся работы по установке наземного газопровода

В селе Кызылтобе полным ходом идут работы по строительству наземного газопровода, который ранее, во времена СССР, был проложен под землей, сообщает Центр общественных коммуникаций со ссылкой на пресс-службу акимата района.

Фото пресс-службы ведомства
По словам главного специалиста отдела архитектуры, строительства, градостроительства Мунайлинского района Ислама Есенова, проект стартовал в 2022 году.

Трубопровод был проложен во времена СССР по улицам Мереке, Наурыз, Арай, Атамекен, Сагиныш, Желтоксан, Маусым, Иманова, Молдагуловой, Маметовой, Ауэзова, Уалиханова, Жабаева.

В селе Кызылтобе ведутся работы по установке наземного газопровода


Общая протяженность - 31,6 километра. В настоящее время стальные трубы изношены, что затрудняет соблюдение требований безопасности.

- Данный проект был разработан в 2020-2021 годах и профинансирован из республиканского бюджета в 2022 году. В августе начались строительно-монтажные работы. Подрядная организация - ТОО «Gas Energy Construction». Стоимость контракта - 613,76 миллиона тенге, - сказал главный специалист отдела архитектуры, строительства, градостроительства Мунайлинского района Ислам Есенов.

Строительные работы продолжаются. Согласно плану, в июне текущего года планируется ввести трубопровод в эксплуатацию.



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