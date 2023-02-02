Британские университеты заинтересовались планом развития Мангистау

На межгосударственном заседании делегации во главе с министром высшего образования и науки Республики Казахстан Саясатом Нурбеком в Лондоне Президент Yessenov University Берик Ахметов презентовал межправительственной комиссии видение о сотрудничестве с британскими вузами.Интерес к плану обучения, подготовленного в соответствии с требованиями и планом развития Мангистауского региона, по новым направлениям в области образования, транспортной логистики, туризма, зеленого водорода, инженерии проявил и топ-менеджмент британских университетов.Yessenov University подписал меморандум о взаимном сотрудничестве с Canterbury Christ Church University. На основе партнерства двух университетов планируется повышение потенциала студентов и профессорско-преподавательского состава путем реализации академического обмена и исследования направлений инженерии, вычислительной техники в области образования, бизнеса и менеджмента, туризма и гостеприимства.Также в рамках сотрудничества предусматривается разработка и реализация совместных образовательных программ, двудипломного образования, формирование научных коллективов, лабораторий, обеспечивающих освоение новой техники и технологий между двумя университетами.Подписание меморандума и дальнейшее развитие сотрудничества университетов позволит сформировать качественную среду высшего образования и науки, внедрить передовые методы обучения Великобритании.