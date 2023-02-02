Назначен новый директор ТОО «КазГПЗ»

Болат Байшуаков ранее занимал позиции главного инженера, заместителя директора «КазГПЗ», где отвечал за организацию производственной деятельности завода.Имеет опыт работы в АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз», где курировал производственную деятельность «КазГПЗ», более 20 лет проработал на Жанажольском нефтегазоперерабатывающем комплексе АО «СНПС-Актобемунайгаз», где прошел все ступени карьеры от оператора технологических установок до главного технолога предприятия.Экс-генеральный директор «КазГПЗ» Тулепов Накберген Аманбаевич переводится на должность заместителя директора «КазГПЗ» - руководителя дирекции строящегося нового газоперерабатывающего завода в Жанаозене.