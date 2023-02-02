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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 17:34

Просмотров: 1613

Назначен новый директор ТОО «КазГПЗ»

Директором ТОО «Казахский газоперерабатывающий завод» (КазГПЗ) назначен Болат Байшуаков, сообщает АО НК «КазМунайГаз».

Фото АО НК «КазМунайГаз»
Болат Байшуаков ранее занимал позиции главного инженера, заместителя директора «КазГПЗ», где отвечал за организацию производственной деятельности завода.

Имеет опыт работы в АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз», где курировал производственную деятельность «КазГПЗ», более 20 лет проработал на Жанажольском нефтегазоперерабатывающем комплексе АО «СНПС-Актобемунайгаз», где прошел все ступени карьеры от оператора технологических установок до главного технолога предприятия.

Экс-генеральный директор «КазГПЗ» Тулепов Накберген Аманбаевич переводится на должность заместителя директора «КазГПЗ» - руководителя дирекции строящегося нового газоперерабатывающего завода в Жанаозене.

Назначен новый директор ТОО «КазГПЗ»



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