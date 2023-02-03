Сдаем на права: в 10 микрорайоне Актау закрылся пункт приема для сдачи теоретического экзамена.

В Актау закрылся пункт сдачи теоретического экзамена для получения водительского удостоверения.- Первый экзамен я провалил, набрав 31 балл. Сказали, что можно прийти на следующей неделе. Однако пункт сдачи в Ботаническом саду оказался закрытым. Пришел на следующий день - тоже закрыт. Выяснилось, что больше уже там сдать экзамен нельзя. При этом никакой вывески с информацией о закрытии нет. Почему нельзя было осведомить людей о закрытии? И почему вообще пункт закрылся? Сдать теорию в городе было очень удобно - во-первых, экономия времени, во-вторых, многие экономили на такси. Сейчас добраться до СпецЦона на такси стоит примерно 1200 тенге, - рассказал житель Актау Мансур Давлетьяров.В Актауском филиале НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» подтвердили информацию о закрытии пункта для сдачи экзамена, и сообщили, что тест можно сдать только в СпецЦоне.Горожане сообщают, что в СпецЦоне наблюдаются большие очереди из-за легализации иностранных автомобилей.- В СпецЦоне я просидела три часа, чтобы сдать экзамен. Сначала я ждала очереди, чтобы сфотографироваться, затем, чтобы зайти в экзаменационный кабинет. И все это время я была на ногах, потому что мест не было. Людей очень много. Почему нельзя было оставить пункт приема в Ботаническом саду?, - рассказала жительница Актау Салтанат Жакиянова.