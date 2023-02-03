Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Пятница, 03 Февраля
+6...+5
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 459.92 KZT
  • €1 = 505.77 KZT
  • 1 RUB = 6.57 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Жанна Сагидуллакызы

Опубликовано: Сегодня, 10:39

Просмотров: 421

Сдаем на права: в 10 микрорайоне Актау закрылся пункт приема для сдачи теоретического экзамена

Желающие сдать теоретический экзамен для получения водительского удостоверения пожаловались на то, что пункт сдачи тестов в 10 микрорайоне Актау закрыт несколько дней. В актауском филиале НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» подтвердили информацию о закрытии пункта, и сообщили о том, что сдать экзамен можно только в СпецЦоне.

Фото автора
В Актау закрылся пункт сдачи теоретического экзамена для получения водительского удостоверения.

- Первый экзамен я провалил, набрав 31 балл. Сказали, что можно прийти на следующей неделе. Однако пункт сдачи в Ботаническом саду оказался закрытым. Пришел на следующий день - тоже закрыт. Выяснилось, что больше уже там сдать экзамен нельзя. При этом никакой вывески с информацией о закрытии нет. Почему нельзя было осведомить людей о закрытии? И почему вообще пункт закрылся? Сдать теорию в городе было очень удобно - во-первых, экономия времени, во-вторых, многие экономили на такси. Сейчас добраться до СпецЦона на такси стоит примерно 1200 тенге, - рассказал житель Актау Мансур Давлетьяров.

В Актауском филиале НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» подтвердили информацию о закрытии пункта для сдачи экзамена, и сообщили, что тест можно сдать только в СпецЦоне.

Сдаем на права: в 10 микрорайоне Актау закрылся пункт приема для сдачи теоретического экзамена


Горожане сообщают, что в СпецЦоне наблюдаются большие очереди из-за легализации иностранных автомобилей.

- В СпецЦоне я просидела три часа, чтобы сдать экзамен. Сначала я ждала очереди, чтобы сфотографироваться, затем, чтобы зайти в экзаменационный кабинет. И все это время я была на ногах, потому что мест не было. Людей очень много. Почему нельзя было оставить пункт приема в Ботаническом саду?, - рассказала жительница Актау Салтанат Жакиянова.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 2 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Tankushka
 Kain-Livesy (Посетители) Сегодня, 11:23
сделайте тогда автобусные маршруты в ту сторону.
А то получается: чтобы получить права или документы на машину, надо сначала доехать туда на машине.

Это объект наверное был бы победителем в конкурсе "Самый неудобно расположенный центр оказания гос.услуг"

Добро всегда побеждает зло: кто победил - тот и добро!
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Жанар (Посетители) Сегодня, 11:00
Сдаем на права: в 10 микрорайоне Актау закрылся пункт приема для сдачи теоретического экзамена.

Новая "контора", по выпуску потенциально опасных не учей водятлов на дороги Магышлака, за деньги...

Все мы ходим под богом.
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика